Министр иностранных дел Польши: Путин понимает язык силы и денег 3 20.05.2025, 21:38

Радослав Сикорский выступил за жесткие санкции против РФ.

20 мая министры стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили 17-й пакет санкций в отношении РФ. При этом звучало много призывов к принятию 18-го.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил во время встречи министров стран ЕС, что он выступает за жесткие санкции против Путина, чтобы заставить его безоговорочно прекратить огонь и начать переговоры с Украиной. По словам Сикорского, Путин не воспринимает западных представителей всерьез и не хочет мира:

Minister @sikorskiradek bierze udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, której głównymi tematami są m. in. ⤵️



🔸 rosyjska agresja na Ukrainę

🔸 sytuacja na Bliskim Wschodzie - w tym Syria pic.twitter.com/VuH5XJefom — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) May 20, 2025

«Если президент Трамп наконец признает, что Владимир Путин играет с ним в кошки-мышки, тянет время и на самом деле не стремится к прекращению огня, то можно ввести жесткий пакет санкций сенатора США Линдси Грэма. Если это произойдет, мы, как Европейский союз, не должны оказаться хуже».

Сенатор Линдси Грэм — проукраинский республиканец — хочет сокрушительных санкций против России, если Путин не решит прекратить войну.

Сикорский считает, что стратегия ЕС должна быть «выражена на языке, который поймет Владимир Путин»: «Он понимает только язык самой жесткой силы и финансов».

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