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Министр иностранных дел Польши: Путин понимает язык силы и денег

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  • 20.05.2025, 21:38
Министр иностранных дел Польши: Путин понимает язык силы и денег

Радослав Сикорский выступил за жесткие санкции против РФ.

20 мая министры стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили 17-й пакет санкций в отношении РФ. При этом звучало много призывов к принятию 18-го.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил во время встречи министров стран ЕС, что он выступает за жесткие санкции против Путина, чтобы заставить его безоговорочно прекратить огонь и начать переговоры с Украиной. По словам Сикорского, Путин не воспринимает западных представителей всерьез и не хочет мира:

«Если президент Трамп наконец признает, что Владимир Путин играет с ним в кошки-мышки, тянет время и на самом деле не стремится к прекращению огня, то можно ввести жесткий пакет санкций сенатора США Линдси Грэма. Если это произойдет, мы, как Европейский союз, не должны оказаться хуже».

Сенатор Линдси Грэм — проукраинский республиканец — хочет сокрушительных санкций против России, если Путин не решит прекратить войну.

Сикорский считает, что стратегия ЕС должна быть «выражена на языке, который поймет Владимир Путин»: «Он понимает только язык самой жесткой силы и финансов».

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