Эво Моралесу не дали выдвинуться в президенты Боливии на четвертый срок 2 20.05.2025, 22:05

Регистрация кандидатов сопровождалась протестами.

Бывший лидер социалистов Эво Моралес не смог зарегистрироваться для участия в предстоящих выборах президента Боливии: его имени нет в списке из 10 кандидатов, опубликованном 20 мая избирательным судом страны.

Сам политик заявил в социальных сетях, что его партия выполнила требования избирательного законодательства для выдвижения его кандидатом в президенты. Планируется ли обжаловать решение суда, Моралес не уточнил.

Экс-президент Боливии, которого мировые СМИ называют «противоречивой фигурой», провел во главе государства три срока, а недавно предупредил, что если ему не позволят баллотироваться на четвертый срок и участвовать в августовских выборах, то в стране неминуемо вспыхнут протесты.

Действующий президент Боливии Луис Арсе решил не идти на второй срок, а вместо этого поддержал своего политического союзника Эдуардо дель Кастильо. На его решение повлияло резкое падение рейтингов, вызванное валютным кризисом, который спровоцировал в стране дефицит и высокую инфляцию.

Предварительные опросы не дают четкой картины предвыборной гонки, но фаворитами пока считаются кандидат от левых сил Андронико Родригес и представляющий интересы крупного бизнеса Сэмюэль Дориа Медина.

Регистрация кандидатов сопровождалась протестами, блокировкой дорог и столкновениями между сторонниками Моралеса и силовиками. Параллельно в судах Боливии шли процессы, нацеленные на аннулирование правового статуса поддерживающей Родригеса партии Alianza Popular.

Секретарь избирательного суда Фернандо Артеага заявил, что опубликованный 20 мая список пока находится на рассмотрении и будет официально утвержден только 6 июня. Он пояснил, что ждет решения Конституционного суда по партийному статусу Родригеса, которое должно быть принято 21 мая.

Кроме того, Артеага добавил, что выдвинувшее кандидатуру Моралеса политическое движение «Эво Пуэбло» не имеет официального статуса партии, поэтому экс-президент и не получил возможности участвовать в выборах.

В 2024 году Моралес обвинил власти Боливии в организации покушения на него: автомобиль, в котором ехал экс-президент, подвергся обстрелу. Политик утверждал, что за этим инцидентом стоит Арсе, якобы вознамерившийся «устранить соперника». На тот момент Моралес проходил обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании 14-летней девушки.

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