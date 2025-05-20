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Рубио: Трамп не пошел на уступки Путину в телефонном разговоре

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  • 20.05.2025, 22:20
Рубио: Трамп не пошел на уступки Путину в телефонном разговоре

Госсекретарь США не исключает, что Трамп может ввести санкции против РФ.

Президент США Дональд Трамп не пошел ни на какие уступки России во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате 20 мая.

По его словам, Путин проснулся сегодня и «ничего не изменилось»: санкции по-прежнему действуют, а военная помощь в Украину поставляется.

Госсекретарь отверг заявление о том, что Трамп, вернувшись в Белый дом, дал Путину больше стимулов для завоевания территорий.

«Он не добился ни одной уступки», – сказал Рубио про Путина, отвечая сенатору Джин Шахин.

Она заявила, что благодаря поддержке Китая и «ослаблению рычагов влияния Трампом», Путин не чувствует необходимости соглашаться на прекращение огня в Украине.

Что касается введения санкций против РФ, то Трамп, по словам Рубио, считает, что в таком случае россияне перестанут разговаривать. А США «полезно поговорить с ними и подтолкнуть сесть за стол переговоров». Но он не исключил полностью такого шага.

«Если на самом деле станет ясно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и просто хотят продолжать войну, то вполне может дойти до этого момента», – сказал Рубио.

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