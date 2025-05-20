В России будут признавать иноагентами инопланетян 2 20.05.2025, 22:26

Пришельцев включат в список, если они будут «действовать против России».

В России в список иностранных агентов могут внести инопланетян. Об этом рассказал замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, сообщает Gazeta.ru.

Однако для принятия такого решения должно быть одно важное условие.

Как отметил чиновник, если пришельцы будут действовать против России, то их включат в указанный список.

«Принятым законом [об иноагентах] расширен субъектный состав иностранных агентов. И сегодня, вы знаете, хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны – он будет иноагентом», – объяснил замглавы Минюста РФ.

Ранее в этот список попали различные деятели культуры, музыканты и другие именитые личности.

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