Премьер Польши анонсировал перестановки в правительстве
- 20.05.2025, 22:39
Они произойдут после второго тура президентских выборов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует провести перестановки в правительстве после президентских выборов
Об этом сообщает Onet.
По словам Туска, его целью является сделать правительство меньше и эффективнее.
«Да, будет реконструкция правительства. Не все имеют основания радоваться. Атмосфера должна остыть. В июне я спокойно вернусь к переговорам со своими партнерами по коалиции. Не для того, чтобы что-то у них забрать, а для того, чтобы сделать это правительство меньше, компактнее и эффективнее», – сказал Туск.
«Мы записали цели в коалиционном соглашении, и нам придется ими заняться», - добавил премьер-министр.
Перестановки в правительстве произойдут уже после второго тура президентских выборов.
Данные после подсчета голосов со 100% избирательных участков показали, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти набрал 31,36%, а директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия «ПиС», – 29,54%.