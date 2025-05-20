Премьер Польши анонсировал перестановки в правительстве 20.05.2025, 22:39

Они произойдут после второго тура президентских выборов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует провести перестановки в правительстве после президентских выборов

Об этом сообщает Onet.

По словам Туска, его целью является сделать правительство меньше и эффективнее.

«Да, будет реконструкция правительства. Не все имеют основания радоваться. Атмосфера должна остыть. В июне я спокойно вернусь к переговорам со своими партнерами по коалиции. Не для того, чтобы что-то у них забрать, а для того, чтобы сделать это правительство меньше, компактнее и эффективнее», – сказал Туск.

«Мы записали цели в коалиционном соглашении, и нам придется ими заняться», - добавил премьер-министр.

Перестановки в правительстве произойдут уже после второго тура президентских выборов.

Данные после подсчета голосов со 100% избирательных участков показали, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти набрал 31,36%, а директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия «ПиС», – 29,54%.

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