Большинство американцев хотят продолжения военной поддержки для Украины

Большинство американцев хотят продолжения военной поддержки для Украины3
- 20.05.2025, 22:54
Опрос.
Подавляющее большинство американцев, при этом как избиратели Демократической партии, так и сторонники республиканцев, считают, что администрация Дональда Трампа должна продолжать военную поддержку Украины.
Таковы результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll.
62% избирателей считают, что администрация Трампа должна продолжать предоставлять оружие Украине и вводить санкции против России.
Среди сторонников демократов такого мнения придерживаются 71% опрошенных; среди республиканцев – 59%.
Кроме того, 64% американцев считают, что Украина должна получить прямые гарантии безопасности от США, если она пойдет на уступки ради прекращения войны с Россией. Такого мнения придерживается большинство избирателей всех партий.