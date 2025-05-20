Большинство американцев хотят продолжения военной поддержки для Украины 3 20.05.2025, 22:54

Опрос.

Подавляющее большинство американцев, при этом как избиратели Демократической партии, так и сторонники республиканцев, считают, что администрация Дональда Трампа должна продолжать военную поддержку Украины.

Таковы результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll.

62% избирателей считают, что администрация Трампа должна продолжать предоставлять оружие Украине и вводить санкции против России.

Среди сторонников демократов такого мнения придерживаются 71% опрошенных; среди республиканцев – 59%.

Кроме того, 64% американцев считают, что Украина должна получить прямые гарантии безопасности от США, если она пойдет на уступки ради прекращения войны с Россией. Такого мнения придерживается большинство избирателей всех партий.

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