В ВСУ появилась первая штурмовая мотоциклетная рота
- 20.05.2025, 23:42
Видео.
В составе 425-го отдельного штурмового полка Скала сформировали первую в ВСУ штурмовую мотоциклетную роту. Об этом сообщили в 425-м ОШП во вторник, 20 мая, и показали, как бойцы отрабатывают вождение и стрельбу.
Как отмечается на видео, использование мотоциклов предоставит военным возможность заехать на позицию врага, осуществить штурм и выйти оттуда невредимыми.
По словам одного из бойцов, отработка езды длится около 12−14 часов в сутки. Пассажир отрабатывает маневры стрельбы, водитель маневрирует и следит за дорогой.
«В результате имеем современную „кавалерию“, основная задача которой — стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара», — отметили в 425-м ОШП.