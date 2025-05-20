В ВСУ появилась первая штурмовая мотоциклетная рота 20.05.2025, 23:42

Видео.

В составе 425-го отдельного штурмового полка Скала сформировали первую в ВСУ штурмовую мотоциклетную роту. Об этом сообщили в 425-м ОШП во вторник, 20 мая, и показали, как бойцы отрабатывают вождение и стрельбу.

Как отмечается на видео, использование мотоциклов предоставит военным возможность заехать на позицию врага, осуществить штурм и выйти оттуда невредимыми.

По словам одного из бойцов, отработка езды длится около 12−14 часов в сутки. Пассажир отрабатывает маневры стрельбы, водитель маневрирует и следит за дорогой.

«В результате имеем современную „кавалерию“, основная задача которой — стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара», — отметили в 425-м ОШП.

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