СМИ подсчитали количество российских дезертиров
- 21.05.2025, 2:31
Цифру можно сравнить с численностью армейского корпуса.
Из российской армии за три с лишним года войны в Украине сбежали как минимум 49 тысяч человек. Об этом сообщают «Важные истории» на основе изучения ранее опубликованных данных.
Отмечается, что эту цифру можно сравнить с численностью армейского корпуса, состоящего из нескольких дивизий.
Речь идет о российских военнослужащих, признанных дезертирами или самовольно покинувших часть, которые приведены поименно в двух источниках. Первый — это список из более чем 26 тысяч человек, опубликованный в декабре 2024 года телеграм-каналом «Мобилизация ДНР» на основе данных собственного источника. Второй — опубликованная в марте база с предполагаемыми дезертирами от проекта «Хочу жить», который курирует Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины (утверждается, что сведения предоставил источник в командовании одного из военных округов РФ). Там 36 тысяч имен — фигурантов уголовных дел о дезертирстве и СОЧ в России.