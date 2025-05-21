закрыть
21 мая 2025, среда, 2:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ подсчитали количество российских дезертиров

  • 21.05.2025, 2:31
СМИ подсчитали количество российских дезертиров

Цифру можно сравнить с численностью армейского корпуса.

Из российской армии за три с лишним года войны в Украине сбежали как минимум 49 тысяч человек. Об этом сообщают «Важные истории» на основе изучения ранее опубликованных данных.

Отмечается, что эту цифру можно сравнить с численностью армейского корпуса, состоящего из нескольких дивизий.

Речь идет о российских военнослужащих, признанных дезертирами или самовольно покинувших часть, которые приведены поименно в двух источниках. Первый — это список из более чем 26 тысяч человек, опубликованный в декабре 2024 года телеграм-каналом «Мобилизация ДНР» на основе данных собственного источника. Второй — опубликованная в марте база с предполагаемыми дезертирами от проекта «Хочу жить», который курирует Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины (утверждается, что сведения предоставил источник в командовании одного из военных округов РФ). Там 36 тысяч имен — фигурантов уголовных дел о дезертирстве и СОЧ в России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров