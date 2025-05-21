СМИ подсчитали количество российских дезертиров 21.05.2025, 2:31

Цифру можно сравнить с численностью армейского корпуса.

Из российской армии за три с лишним года войны в Украине сбежали как минимум 49 тысяч человек. Об этом сообщают «Важные истории» на основе изучения ранее опубликованных данных.

Отмечается, что эту цифру можно сравнить с численностью армейского корпуса, состоящего из нескольких дивизий.

Речь идет о российских военнослужащих, признанных дезертирами или самовольно покинувших часть, которые приведены поименно в двух источниках. Первый — это список из более чем 26 тысяч человек, опубликованный в декабре 2024 года телеграм-каналом «Мобилизация ДНР» на основе данных собственного источника. Второй — опубликованная в марте база с предполагаемыми дезертирами от проекта «Хочу жить», который курирует Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины (утверждается, что сведения предоставил источник в командовании одного из военных округов РФ). Там 36 тысяч имен — фигурантов уголовных дел о дезертирстве и СОЧ в России.

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