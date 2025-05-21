Зеленский и Стармер провели телефонный разговор 21.05.2025, 4:00

Президент Украины и премьер Британии обсудили продолжение санкционного давления на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

«Говорил с Премьер-министром Британии Киром Стармером. Поблагодарил за новые британские санкции, которые помогают принуждать Россию к миру. Только принуждение сработает. Сегодня есть санкционное решение Британии, есть также решение ЕС, и было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли. Европейские партнеры готовят уже и следующие шаги в таком чрезвычайно важном давлении на Россию для прекращения войны», - отметил Зеленский.

Собеседники также обсудили основные детали дипломатической работы и возможные встречи, которые способны реально обеспечить прекращение огня и движение к длительному миру.

«Обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом. Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции желающих. Договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте — почти ежедневном», - добавил президент Украины.

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