Зеленский и Стармер провели телефонный разговор
- 21.05.2025, 4:00
Президент Украины и премьер Британии обсудили продолжение санкционного давления на РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.
«Говорил с Премьер-министром Британии Киром Стармером. Поблагодарил за новые британские санкции, которые помогают принуждать Россию к миру. Только принуждение сработает. Сегодня есть санкционное решение Британии, есть также решение ЕС, и было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли. Европейские партнеры готовят уже и следующие шаги в таком чрезвычайно важном давлении на Россию для прекращения войны», - отметил Зеленский.
Собеседники также обсудили основные детали дипломатической работы и возможные встречи, которые способны реально обеспечить прекращение огня и движение к длительному миру.
«Обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом. Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции желающих. Договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте — почти ежедневном», - добавил президент Украины.