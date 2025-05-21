ГУР перехватило приказ российского командира применить химическое оружие против ВСУ
- 21.05.2025, 5:19
Аудио.
Украинские разведчики перехватили разговор, в котором командир российской армии приказывает применить запрещенное химическое оружие для удара по позициям Сил обороны Украины.
Соответствующий перехват обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.
В нем командир оккупационной армии приказывает атаковать позиции украинских войск запрещенным гуманитарным правом химическим оружием.
«Зажигалку бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать», - говорит россиянин.
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