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ГУР перехватило приказ российского командира применить химическое оружие против ВСУ

  • 21.05.2025, 5:19
ГУР перехватило приказ российского командира применить химическое оружие против ВСУ

Аудио.

Украинские разведчики перехватили разговор, в котором командир российской армии приказывает применить запрещенное химическое оружие для удара по позициям Сил обороны Украины.

Соответствующий перехват обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

В нем командир оккупационной армии приказывает атаковать позиции украинских войск запрещенным гуманитарным правом химическим оружием.

«Зажигалку бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать», - говорит россиянин.

Внимание! Присутствует нецензурная лексика!

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