«Шойгу находится в больнице с острой сердечной недостаточностью» 13 21.05.2025, 7:30

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Сергей Шойгу

Экс-глава Минобороны РФ — в глубокой опале.

У экс-министра обороны РФ, главе российского Совбеза Сергея Шойгу, судя по всему, большие проблемы. Его клан разгромлен, сам он может оказаться в скором времени на скамье подсудимых, пишет «Диалог».

Z-блогер, участник войны против Украины Михаил Полынков утверждает, что Шойгу заинтересовались российские правоохранители, в связи с чем здоровье экс-министра пошатнулось.

«Окружение Шойгу сидит. Была информация, что накануне 9 мая Шойгу вызывали на допрос, и он сейчас находится в больнице с острой сердечной недостаточностью», — сообщил пропагандист.

Подтверждения этой информации на данный момент нет. Однако Шойгу не присутствовал на военном параде в Москве 9 мая, что является весьма показательным.

Есть еще один факт, указывающий на проблемы экс-министра. О нем рассказал влиятельный российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который связывают с российскими спецслужбами.

«С доски почета руководства МЧС в центральном здании министерства в Москве исчезли имена трех первых министров, в числе которых Сергей Шойгу, (...), далее его постоянный зам Руслан Цаликов, который рулил министерством пять дней в мае 2012 и Владимир Пучков, просидевший в министерском кресле шесть лет. Теперь современная история российских спасателей начинается с правления бывшего охранника Путина Евгения Зиничева… Шойгу и Цаликов сейчас в глубокой опале», — написал ресурс.

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