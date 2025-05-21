В Сирии неизвестные атаковали российскую базу 3 21.05.2025, 7:45

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Слышна стрельба, сбит дрон.

Военная авиабаза России в Сирии, расположенная в Хмеймиме, стала объектом вооруженного нападения. Там раздавалась стрельба, вероятно, вызванная членами радикальных групп Сирии.

Об этом сообщает местное агентство ANHA.

По данным СМИ, неизвестные вооруженные люди напали на несколько российских военных контрольно-пропускных пунктов вокруг авиабазы Хмеймим в западной Латакии.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что вокруг авиабазы Хмеймим после нападения наблюдается «беспрецедентная напряженность в сфере безопасности». Это может свидетельствовать о том, что базу атакующая группа, вероятно, связана с вооруженными группировками, союзными с правительством Дамаска.

Также СМИ сообщают о сбитии беспилотника, летевшего в районе Хмеймима.

Пока официальной информации о масштабах потерь или ответственном за нападение лице нет.

В то же время, ряд российских Telegram-каналов утверждает, что на базу Хмеймим напали четверо «террористов-смертников» из Узбекистана, которые якобы не признают правительство Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа. Трое из них были ликвидированы.

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