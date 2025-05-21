ЕС ввел санкции против России в рамках четырех режимов 21.05.2025, 7:48

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Следующий пакет — в стадии разработки.

«Самое масштабное в истории» одновременное применение нескольких режимов санкций против России одобрили во вторник, 20 мая, в Брюсселе министры иностранных дел государств Европейского Союза на заседании Совета ЕС по иностранным делам, пишет «Немецкая волна».

Участники встречи утвердили ограничительные меры в отношении РФ в рамках четырех санкционных режимов: за ее агрессивную войну против Украины, за грубые нарушения прав человека, за гибридную деятельность против стран Запада и за применение химического оружия. Всего приняты более 130 отдельных санкций, в том числе против российского военно-промышленного комплекса, «теневого флота» и его пособников, поставщиков санкционных товаров для России из третьих стран, а также против распространителей пропаганды и дезинформации.

Четыре режима санкций

В рамках 17-го пакета штрафных мер за российскую агрессию в Украине в санкционные списки внесены 75 новых юридических и физических лиц, а также 189 судов «теневого флота». Таким образом, число лиц в этом перечне ЕС достигнет более 2400, а судов - 342, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Новые ограничения коснулись, в частности, генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина и нефтяной компании «Сургутнефтегаз». В общей сложности в этом документе фигурируют 17 физических и 58 юридических лиц, преимущественно связанных с производством оружия и техники военного назначения, в том числе дронов.

В рамках санкционного режима Евросоюза за гибридную деятельность введены секторальные меры, а также индивидуальные штрафные меры против 27 физических и юридических лиц в РФ.

В рамках глобального санкционного режима Евросоюза за нарушения прав человека в санкционные списки внесены еще 28 физических и юридических лиц из России. Среди них - судья Олеся Менделеева, вынесшая обвинительный приговор политзаключенному Алексею Горинову, и Светлана Журавлева, выступавшая гособвинителем на этом же процессе. Все остальные - также судьи, прокуроры и следователи, есть и одна чиновница Федеральной службы исполнения наказаний.

Отдельно утвержден список, связанный с «распространением и применением химического оружия» в Украине. В него вошли Войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ и два ведомственных научно-исследовательских института.

Следующий пакет санкций - в стадии разработки

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) несколько дней назад сообщила, что Евросоюз уже готовит следующий масштабный пакет санкций против России. Эти меры пока не одобрены Советом ЕС, но министры иностранных дел обсудят их на заседании в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, новый пакет будет включать в себя санкции против финансового сектора РФ, а также газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» с целью предотвратить возрождение этих проектов. Помимо этого, будет дополнен черный список судов российского «теневого флота». Евросоюз также обсуждает с партнерами по G7 cнижение потолка цен на нефть, который сейчас находится на уровне 60 долларов за баррель.

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