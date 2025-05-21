В Орловской области поражен важный для российской армии завод 3 21.05.2025, 8:13

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На предприятии вспыхнул пожар.

В Орловской области (РФ) этой ночью, 21 мая, раздавались взрывы, в регионе фиксировали беспилотники. Появились данные о «прилетах» по территории Болховского завода полупроводниковых приборов, на котором произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики, Telegram-канал Exilenova+, и губернатора Орловской области Андрея Кличкова.

В орловских каналах в интернете писали о «пролетах БПЛА» над областью, и прогнозировали, что «ночь будет шумной».

Утром в сети появились публикации о якобы поражении на фоне воздушной атаки в этом регионе Болховского завода полупроводниковых приборов (АО «БЗПП»). В местных пабликах, в частности, жаловались на взрывы в районе данного объекта.

Что известно о Болховском заводе

Данное предприятие предшествует под санкциями со стороны стран Запада.

По данным из открытых источников, на Болховском заводе производят микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборки.

Также продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов, обращает внимание ТГ-канал «Exilenova+».

«Предприятие сотрудничает с концерном «Созвездие» и другими структурами Оборонно-промышленного комплекса», - рассказали в сети о данном заводе, который считается важным элементом ОПК страны-агрессора.

Кроме того, в интернете появились кадры о «хлопке» на Болоховском заводе этой ночью. На фотографиях, в частности, видно дым и пожар.

Власти Орловской области отчитались об атаке дронов

Около шести утра губернатор Орловской области Кличков рассказал в своем Telegram, что якобы в регионе этой ночью было «уничтожено 11 вражеских БПЛА».

«По предварительной информации повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки», - заверил российский чиновник.

Как сообщалось ранее, в ночь на 21 мая в ряде областей РФ жаловались на взрывы, якобы из-за атаки дронов.

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