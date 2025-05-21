Грузия запретила гражданам Беларуси реэкспорт автомобилей и спецтехники 3 21.05.2025, 8:16

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Изменения затрагивают легковые авто, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, трактора.

Власти Грузии запретили с 15 мая гражданам Беларуси и России реэкспортировать автомобили и спецтехнику через территорию страны, сообщает портал bm.ge. Внимание на публикацию обратил «Позірк».

Со ссылкой на Агентство обслуживания МВД Грузии отмечается, что изменения затрагивают легковые автомобили, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, трактора.

Уточняется, что реэкспорт транспортных средств в Беларусь и РФ был запрещен и ранее, однако граждане этих стран «могли оформлять вывоз автомобилей из Грузии в третьи государства».

Теперь эта возможность исключена.

«В РФ связывают новые ограничения с журналистскими расследованиями, в которых сообщалось, что Грузия используется как транзитный канал для обхода санкций. В правительстве Грузии неоднократно опровергали такие публикации, заявляя, что страна соблюдает все ограничения», — говорится в публикации.

Грузия запретила реэкспорт в Беларусь и Россию автомобилей, ввезенных на ее территорию из США и Европы, с 1 августа 2023 года. Отмечалось, что решение принято в связи с «принимаемыми мерами по соблюдению международных санкций».

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