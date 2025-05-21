закрыть
21 мая 2025, среда, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Грузия запретила гражданам Беларуси реэкспорт автомобилей и спецтехники

3
  • 21.05.2025, 8:16
  • 2,752
Грузия запретила гражданам Беларуси реэкспорт автомобилей и спецтехники

Изменения затрагивают легковые авто, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, трактора.

Власти Грузии запретили с 15 мая гражданам Беларуси и России реэкспортировать автомобили и спецтехнику через территорию страны, сообщает портал bm.ge. Внимание на публикацию обратил «Позірк».

Со ссылкой на Агентство обслуживания МВД Грузии отмечается, что изменения затрагивают легковые автомобили, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, трактора.

Уточняется, что реэкспорт транспортных средств в Беларусь и РФ был запрещен и ранее, однако граждане этих стран «могли оформлять вывоз автомобилей из Грузии в третьи государства».

Теперь эта возможность исключена.

«В РФ связывают новые ограничения с журналистскими расследованиями, в которых сообщалось, что Грузия используется как транзитный канал для обхода санкций. В правительстве Грузии неоднократно опровергали такие публикации, заявляя, что страна соблюдает все ограничения», — говорится в публикации.

Грузия запретила реэкспорт в Беларусь и Россию автомобилей, ввезенных на ее территорию из США и Европы, с 1 августа 2023 года. Отмечалось, что решение принято в связи с «принимаемыми мерами по соблюдению международных санкций».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров