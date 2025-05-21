Папа Лев XIV: Ватикан готов принять переговоры Украины и РФ
- 21.05.2025, 8:23
Решение понтифика подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что Папа Римский Лев XIV готов принять в Ватикане следующий раунд переговоров между украинской и российской сторонами, чтобы попытаться положить конец войне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Италии.
«Найдя у Святейшего Отца подтверждение готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр Мелони выразила глубокую благодарность за его неизменную преданность миру», - говорится в сообщении.
Ранее президент Украин Владимир Зеленский говорил, что для следующего этапа переговоров с Россией рассматриваются: Турция, Швейцария и Ватикан.