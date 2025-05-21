закрыть
21 мая 2025, среда, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Папа Лев XIV: Ватикан готов принять переговоры Украины и РФ

  • 21.05.2025, 8:23
Папа Лев XIV: Ватикан готов принять переговоры Украины и РФ
Фото: Getty Images

Решение понтифика подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что Папа Римский Лев XIV готов принять в Ватикане следующий раунд переговоров между украинской и российской сторонами, чтобы попытаться положить конец войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Италии.

«Найдя у Святейшего Отца подтверждение готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр Мелони выразила глубокую благодарность за его неизменную преданность миру», - говорится в сообщении.

Ранее президент Украин Владимир Зеленский говорил, что для следующего этапа переговоров с Россией рассматриваются: Турция, Швейцария и Ватикан.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров