Папа Лев XIV: Ватикан готов принять переговоры Украины и РФ 21.05.2025, 8:23

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Решение понтифика подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что Папа Римский Лев XIV готов принять в Ватикане следующий раунд переговоров между украинской и российской сторонами, чтобы попытаться положить конец войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Италии.

«Найдя у Святейшего Отца подтверждение готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр Мелони выразила глубокую благодарность за его неизменную преданность миру», - говорится в сообщении.

Ранее президент Украин Владимир Зеленский говорил, что для следующего этапа переговоров с Россией рассматриваются: Турция, Швейцария и Ватикан.

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