Боец ГУР под Купянском показал оккупантам «Формулу 1» 1 21.05.2025, 8:26

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Украинский воин продемонстрировал навыки филигранного управления броневиком.

20 мая бойцы ГУР «Спецподразделения Тимура» показали вражеским солдатам, кто на этой войне на самом деле «своих не бросает».

Разведчики прибыли под Купянск на броневике M1224 MaxxPro, транспорт попал под огонь оккупантов. Украинские защитники были вынуждены передвигаться пешком.

Как можно увидеть на видео ГУР, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365» один из разведчиков решил не бросать на поле боя M1224.

«Стальной соратник» разведчиков успешно покинул зону поражения даже при том, что мог использовать только три колеса. На записи показано, как броневик дрифтует по дороге, рассыпая искры.

«Война - испытание для силы воли и логистики», - подчеркнули в ГУР.

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