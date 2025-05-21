«Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках»5
- 21.05.2025, 8:30
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Белорус удивился необычной продукции мясокомбината.
«Такого вы, конечно, еще не видели», — с такими словами белорус показал в TikTok свою находку из магазина: колбасные «попки» в вакуумной упаковке от Брестского мясокомбината. Оказалось, что многие пользователи не только видели в продаже обрезки колбасы дешевле обычной, но и давно пускают их на разные блюда.
Мужчина купил в магазине сети «Веста» сервелат «Финский» от Брестского мясокомбината, но не кусок или палку, а упакованные под вакуумом хвостики от палки.
@alex_taxx Прикольная задумка от Брестского мясокомбината. Стоит дешевле почти в 2 раза чем целая палка колбасы #хочуврек #рекомендации #брестскиймясокомбинат #колбаса ♬ оригинальный звук - Alex_TAXX
— Колбасные «ж…пы»! Такое я вижу в первый раз, — прокомментировал покупатель и вспомнил фразу Шарика из фильма «Собачье сердце»: — «Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках».
Судя по ценнику, килограмм сервелатных «попок» стоит 10,66 рубля за килограмм — почти за 300 граммов продукции белорус отдал 3,11 рубля.
— Дешевле почти в два раза, чем целая палка колбасы, — пояснил он в комментариях.
Некоторых пользователей тоже удивила такая продукция, но многие, как оказалось, хорошо с ней знакомы и используют, например, для пиццы или солянки:
«Креативненько. Вот бы с батонами еще такое придумали, а то мы с мужем за жопки от батонов деремся».
«Хорошо, что не понадкусанные».
«На заводе после корпоратива осталось — подумали, чего добру пропадать».
«Самое вкусное место у колбасы».
«После нарезки слайсами. Фасуют и продают по низшей цене. Сам беру на пиццу. Есть еще мяско».
«Идет нарезка в вакуумную упаковку, причем из лучших сортов колбасы. Что осталось — продается ниже себестоимости».
«Те, кто на себе не экономит, покупает этот сервелат, тонко нарезанный в коробочке, по цене в два раза дороже, чем вы».
«Для пиццы или солянки — самое то».
«Это называется безотходное производство».
«Это недорого. А куски там приличные. На 4−5 бутербродов, как для меня. Смотря какой толщиной будете резать».