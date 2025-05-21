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Чудеса похудения: добавьте к утреннему кофе одну популярную специю

  • 21.05.2025, 8:44
  • 2,878
Чудеса похудения: добавьте к утреннему кофе одну популярную специю

Это поможет организму быстро сжигать калории.

Кофе стимулирует обмен веществ, что помогает организму сжигать калории быстрее. Прибавляя к ней специи, можно еще больше усилить этот эффект и значительно ускорить путь к идеальной фигуре.

У каждого есть свои предпочтения по поводу кофейного ритуала: кто-то наслаждается чистой, без всяких приложений, а кто-то любит ее со сливками или сладостями.

Диетолог Лиза Ричардс советует отдавать предпочтение классическому черному кофе без молока, сахара и особенно без пирожных и конфет. Это поможет избежать лишних калорий. Вместо этого она рекомендует добавлять к напитку немного корицы хотя бы раз в день.

Корица активизирует термогенез – естественный процесс разогрева тела, способствующий сжиганию жировых запасов и ускоряющий метаболизм. По словам Ричардс, эта специя является природной альтернативой пищевым добавкам для похудения, работающим по схожему принципу.

На собственном опыте она убедилась в эффективности такой привычки: в течение месяца каждое утро добавляла кофе чайную ложку корицы. Результат поразил – минус шесть килограммов, в том числе жир в проблемной зоне живота, который долгое время не удавалось избавиться.

Однако диетолог отмечает: кофе с корицей – не магическое средство для похудения. Без сбалансированного питания и физической активности ждать существенных изменений не стоит.

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