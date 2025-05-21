«Она испаряется»: дорожники объяснили, почему белорусская разметка держится только полгода 21.05.2025, 9:08

Поэтому в Беларуси после зимы ее почти нет.

Самая ходовая разметка на дорогах нашей страны — нанесенная краской. Она быстрее изнашивается и требует более частого обновления, чем аналоги, выполненные из пластика. Об этом рассказал изданию Telegraf.news специалист «Гордорстроя» Николай Золотухин.

Специалист отметил, что разметку, нанесенную краской, нужно регулярно обновлять «из-за естественного износа».

— Каждый из нас не раз отмечал, что свежая дорожная разметка постепенно испаряется. <…> Гарантия на разметку, выполненную обычной краской согласно СТБ, у нас 6 месяцев. Поэтому в Беларуси после зимы ее почти нет, и она обновляется весной, — признал специалист.

Спикер подчеркнул, что в последние годы в стране постепенно уходят от нанесения разметки краской в сторону термопластика и пластика холодного нанесения, гарантийный срок которых составляет не менее трех лет.

Напомним, на днях на улицах Минска начали наносить новую синюю разметку. Это нововведение 2025 года, которое теперь будет обозначать зоны платной парковки. Постепенно такая разметка появится во всех районах столицы.

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