Сенаторы США представили сильную резолюцию, бьющую по Лукашенко 21.05.2025, 9:24

Она посвящена похищенным украинским детям.

Группа сенаторов США (представители Республиканской и Демократической партии) представила резолюцию с призывом об обязательном возвращении Россией всех похищенных украинских детей - до заключения любого соглашения о прекращении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление американских сенаторов и Telegram-канал руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Речь идет об инициативе двухпартийной группы американских сенаторов, инициаторами которой стали республиканец Чак Грассли и демократка Эми Клобучар.

Также соавторами резолюции стали сенаторы Роджер Викер, Джонни Эрнст, Рик Скотт, Дик Дурбин и Джон Феттерман - которые являются представителями обеих партий.

«Россия похитила почти 20 тысяч украинских детей, чтобы уничтожить их культурную идентичность и наследие», - указывается в совместном заявлении, обнародованном на сайте сенатора Грассли.

Резолюция содержит призыв «к возвращению похищенных украинских детей до того, как будет завершено любое мирное соглашение, прекращающее войну против Украины».

В документе осуждается похищение и принудительное перемещение Россией украинских детей и отмечается, что российское вторжение все больше подвергает детей «торговле детьми, эксплуатации, детскому труду, насилию, голоду, увечьям, травмам и смерти».

«Бесчеловечное и неспровоцированное нападение (российского диктатора Владимира) Путина на Украину начало самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать их, пытаясь уничтожить их культурную идентичность и наследие. Соединенные Штаты должны требовать возвращения этих детей, прежде чем заключать соглашение о прекращении войны в Украине», - подчеркнул Грассли.

В свою очередь сенатор Клобучар отметила, что «массовое похищение украинских детей Россией является зверством».

«Мы не можем согласиться с миром, где детей похищают во время войны и используют как форму захвата заложников для переговоров. Эти дети должны быть возвращены безоговорочно до завершения любого мирного соглашения», - акцентировала она.

Реакция Украины

Медиа-советник Razom for Ukraine Остап Ярыш в своем Facebook обращает внимание, что «это первая резолюция в Сенате со времени прихода Дональда Трампа к власти, поддержанная республиканцами, которая призывает к действиям по переговорному процессу с Россией».

Как отметил руководитель Офисе президента Украины Ермак, данная резолюция является «важным сигналом из Соединенных Штатов».

«Похищение детей - это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим. Благодарен сенаторам за поддержку». - отметил чиновник.

Напомним, что диктатор Лукашенко причастен к похищению более трех тысяч украинских детей. Депутаты Европарламента обратились в Международный уголовный суд в Гааге с призывом выдать ордер на арест Александра Лукашенко. Они заявили, что Минск несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, в том числе из-за роли режима Лукашенко в депортации украинских детей.

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