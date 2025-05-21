«Мариновал людей час после прохождения границы» 21.05.2025, 9:49

2,784

Белорус пожаловался на автобусного перевозчика.

В одном из приграничных чатов белорус оставил негативный отзыв о польском перевозчике Niutek Trans. Мужчине не понравилось, что после прохождения белорусско-польской границы водитель ждал автобуса, который был позади, чтобы пересадить в него тех, кому нужно в Варшаву. В интернете мнения об этом перевозчике разделились. BGmedia рассказывает подробности.

Чем остался недоволен белорус

Мужчина ехал из Бреста в Варшаву в понедельник, 12 мая, на автобусе перевозчика Niutek Trans. Вот его отзыв, который он оставил в одном из приграничных чатов (орфография и пунктуация исправлены с сохранением смысла):

«РБ — РП, 12.05 (время РБ). Выехали из Бреста в 11.10. Приехали 12-м автобусом на границу. Заехали за шлагбаум РБ в 18.10. Прошли паспортный контроль в 19.10. Выехали в 23.20. Заехали к полякам в 23.30. Прошли контроль в 00.20. Выехали с границы в 01.20.

Перевозчик Niutek, не советую. Мариновал людей час в автобусе после прохождения границы [в пункте пропуска] „Тересполь“, ожидая прохождения границы автобусом, который был после нас, чтобы пересадить людей, так как забрал на автовокзале [в Бресте] людей и на Варшаву, и Люблин.

А в Варшаве высадили людей в 03.30 ночи за 500 метров от автовокзала. Зарядить телефон невозможно было, так как водитель не заводил автобус, когда стояли в очереди. Водитель вел себя по-хамски!»

Какие отзывы у перевозчика Niutek

На странице перевозчика Niutek Trans в Facebook указано, что компания ездит автобусами в Брест из Варшавы, Люблина, Седльце, Бяла-Подляски и Тересполя. Билеты можно купить на blablacar.pl, infobus.by, infobus.eu, а также прямо у водителя.

Периодические белорусы в приграничных чатах интересуются, что это за перевозчик:

• «Всем добрый день! Знает ли кто-то перевозчика Niutek? (Брест — Варшава) Это рейсовый/туристический? Адекватный ли перевозчик?»

• «Кто знает, что за перевозчик Niutek? Хочу взять билет на послезавтра, но у них почти пустой автобус. Это смущает».

Вот что им отвечали:

• «Я ездила один раз. Поляк был. Адекватный».

• «Прямо сейчас в нем еду, обычный рейсовый автобус, наполовину пуст или наполовину полон, выбирайте, что нравится».

• «Нормальный перевозчик. Это польский перевозчик. Много раз ездила с ними».

Есть и негативные отзывы:

• «Не рекомендую автобусом фирмы Niutek Mariusz Drygiel, водители — просто хамло! Обходите их стороной».

• «На сам автовокзал [Варшава Заходня] не заехал, высадил на остановке Dworzec Zachodni 06, чем вызвал много недовольства».

• «Наш автобус [Niutek] подсадку на границе не взял, хоть места и были».

Также белорусы хвалили перевозчика Niutek за то, что он заранее занимал место в очередях на границе Беларуси и Польши, когда они были во время праздников:

• «РБ — РП. В 11.30 заехали к белорусам. В 14.50 выехали от поляков. Граница за 3 часа 20 минут. Отдельное спасибо водителю фирмы Niutek (выезд 30.12.2024 в 11.10), давно я уже с такими не каталась!»

• «РП — РБ, только граница 13 часов, прошлая пятница. Niutek, на границе пересадили в первый [автобус в очереди] без доплат».

• «РБ — РП, 23.07.2024. Перевозчик Niutek. В 11.10 выезд с автовокзала Бреста. Забрал другой автобус людей, у которых был куплен билет этого перевозчика на Варшаву и Люблин. Наш реальный автобус стоял уже в очереди на границе третьим».

• «Перевозчик Niutek, автобусы норм, но не самый комфорт. Водитель на добре. Не пересаживалась».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com