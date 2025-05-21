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БелЖД сообщила о технических работах

  • 21.05.2025, 10:05
БелЖД сообщила о технических работах

Сегодня несколько часов будет недоступен ряд услуг.

В среду, 21 мая, с 09:45 до 12:00 нельзя будет купить электронные билеты на поезда. Об этом предупредила пресс-служба БелЖД.

Ограничение связано с плановыми техническими работами.

В этот промежуток времени также будет недоступна возможность вернуть электронные билеты как на сайте БелЖД, так и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

Представители перевозчика уточнили, что для приобретения и возврата проездных документов нужно обратиться в билетные кассы Белорусской железной дороги.

В поезда с ненумерованными местами можно также оформить билеты в терминалах самообслуживания.

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