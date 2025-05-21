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Выразительный дизайн и больше мощности: дебютировала новая Toyota RAV4

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  • 21.05.2025, 10:21
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Выразительный дизайн и больше мощности: дебютировала новая Toyota RAV4

Модель шестого поколения поступит в продажу под конец нынешнего года.

В Японии презентовали новый кроссовер Toyota RAV4. Популярная модель дебютировала в электрифицированных версиях мощностью до 320 сил.

Подробности Toyota RAV4 2026 раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя. Модель шестого поколения поступит в продажу под конец нынешнего года.

Дизайн Toyota RAV4 2026

Новая Toyota RAV4 сохранила рубленый стиль, однако существенно изменилась внешне по сравнению с моделью предыдущего поколения. Кроссовер получил расширенные крылья и высоко посаженные С-образные фонари. На крыше установили большой спойлер, а сзади привлекают внимание фонари с оригинальным полосатым узором.

Линейка Toyota RAV4 2026 стала разнообразнее: модель предлагают в нескольких версиях, которые отличаются внешне дизайном радиаторной решетки, бамперов и декора. В частности, показали внедорожный вариант Woodland и спортивный GR Sport

Кроссовер Toyota RAV4 сохранил платформу TNGA-K, однако несколько подрос в размерах.

Габариты Toyota RAV4 2026:

длина — 4595 мм;

ширина — 1854 мм;

высота — 1702 мм;

колесная база — 2690 мм.

Салон и комплектация Toyota RAV4 2026

Рубленые поверхности преобладают и в салоне Toyota RAV4 2026. Вместе с тем, кроссовер получил современный цифровой щиток приборов и больший тачскрин (с диагональю 10,5-12,9 дюйма) новой мультимедийной системы.

Появился и компактный джойстик КПП, а передние кресла разделены высоким тоннелем. В варианте GR Sport установили спортивные кресла, обшитые алькантарой.

Среди доступных опций — 20-дюймовые диски, проекция на лобовое стекло и акустика JBL с 9 динамиками. Все Toyota RAV4 2026 получили улучшенный комплекс безопасности Safety Sense 4.0.

Новая Toyota RAV4, характеристики

Кроссовер Toyota RAV4 дебютировал в 2,5-литровых гибридных модификациях, которые стали мощнее. Стандартный переднеприводный гибрид получил 229-сильную установку, а полноприводный — 239-сильную.

Плагин-гибриды Toyota RAV4 PHEV теперь также предлагаются в двух вариантах — 268-сильном переднеприводном и 320-сильном полноприводном. Более мощный кроссовер способен разогнаться до сотни за 5,8 с.

К тому же, кроссовер Toyota RAV4 PHEV получил более крупную батарею на 22,7 кВт∙ч, поэтому запас хода на электротяге вырос до 100 км. Быстрая ее зарядка на 80% занимает 30 минут.

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