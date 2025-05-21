Зеленский рассказал о результатах переговоров с Макроном и Стармером

Зеленский рассказал о результатах переговоров с Макроном и Стармером1
- 21.05.2025, 10:25
Обсуждены совместные действия в рамках коалиции желающих.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провел отдельные телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером.
Как сообщает «Европейская правда», об этом он рассказал в своем X.
Зеленский поздно вечером 20 мая сообщил, что провел отдельные телефонные разговоры с лидерами Франции и Великобритании.
Он отметил, что поблагодарил Кира Стармера за новые британские санкции против России, примененные в один день с санкциями ЕС, и отметил, что «было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли».
Президент добавил, что они со Стармером говорили о деталях дипломатической работы и «возможных встречах, которые способны реально обеспечить прекращение огня и движение к длительному миру».
В частности, обсудили разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в понедельник после его общения с главой Кремля.
«Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции желающих. Договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте – почти ежедневном», – пишет Зеленский.
Относительно разговора с Макроном Зеленский отметил, что он был «очень предметным».
«Продолжаем подготовку решений в рамках коалиции желающих – все становится более практичным. Обсудили поддержку нашей армии, оборонное сотрудничество, наше внутреннее производство оружия в Украине. Конечно, подробно обсудили отношения и координацию с Соединенными Штатами», – рассказал президент Украины.