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Писториус: Трамп неправильно оценил свое влияние на Путина

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  • 21.05.2025, 10:39
  • 2,422
Писториус: Трамп неправильно оценил свое влияние на Путина
Борис Писториус

В Германии отреагировали на телефонный разговор президента США и главы Кремля.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает, что лидер США Дональд Трамп неправильно оценил свое влияние на диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters.

Заявление прозвучало после того, как телефонный разговор между двумя лидерами не принес никакого прогресса в мирных переговорах по Украине.

«Я подозреваю, что он неправильно оценил свою переговорную позицию», - заявил министр.

Напомним, ранее Дональд Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.

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