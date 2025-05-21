закрыть
21 мая 2025, среда, 11:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ удивили самых опытных пилотов в мире

2
  • 21.05.2025, 10:48
  • 4,522
ВСУ удивили самых опытных пилотов в мире

Украина дала вторую жизнь самолету F-16.

Истребители F-16, недавно поступившие на вооружение Воздушных сил Украины (ВСУ), демонстрируют высокую эффективность в выполнении задач противовоздушной обороны, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Эти современные боевые самолеты активно используются для перехвата российских крылатых и баллистических ракет, а также ударных дронов, что стало важной частью обороны украинского неба.

Первоначально F-16 передали Украине Нидерланды и Дания в 2024 году в рамках программы поддержки, поскольку обе страны переходят на новейшие истребители F-35. ВСУ приняли решение использовать эти машины для защиты воздушного пространства, а не для нанесения ударов по наземным целям.

F-16 участвуют в миссиях совместно с наземными средствами противовоздушной обороны, обеспечивая многослойную защиту ключевых инфраструктурных объектов и городов. Пилоты, как отмечают в украинском командовании, нередко перехватывают сразу несколько воздушных целей в рамках одной операции, используя как ракеты класса «воздух-воздух», так и встроенные пушки.

Применение F-16 стало логичным продолжением тактики, отработанной украинскими пилотами на МиГ-29 в первые месяцы полномасштабного вторжения. Новые истребители позволяют повысить точность, скорость реагирования и эффективность при отражении массированных ракетных ударов.

Кроме оборонительных задач, F-16 также выполняют и наступательные операции. По информации украинских источников, эти самолеты уже используются для нанесения высокоточных ударов по позициям противника на передовой.

Эксперты отмечают, что украинские F-16 работают в условиях, которых раньше почти не встречали даже опытные пилоты других стран. Как заявляют представители оборонной отрасли Украины, «эти машины задействованы в одном из самых интенсивных темпов боевых операций в истории F-16».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров