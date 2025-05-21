ВСУ удивили самых опытных пилотов в мире 2 21.05.2025, 10:48

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Украина дала вторую жизнь самолету F-16.

Истребители F-16, недавно поступившие на вооружение Воздушных сил Украины (ВСУ), демонстрируют высокую эффективность в выполнении задач противовоздушной обороны, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Эти современные боевые самолеты активно используются для перехвата российских крылатых и баллистических ракет, а также ударных дронов, что стало важной частью обороны украинского неба.

Первоначально F-16 передали Украине Нидерланды и Дания в 2024 году в рамках программы поддержки, поскольку обе страны переходят на новейшие истребители F-35. ВСУ приняли решение использовать эти машины для защиты воздушного пространства, а не для нанесения ударов по наземным целям.

F-16 участвуют в миссиях совместно с наземными средствами противовоздушной обороны, обеспечивая многослойную защиту ключевых инфраструктурных объектов и городов. Пилоты, как отмечают в украинском командовании, нередко перехватывают сразу несколько воздушных целей в рамках одной операции, используя как ракеты класса «воздух-воздух», так и встроенные пушки.

Применение F-16 стало логичным продолжением тактики, отработанной украинскими пилотами на МиГ-29 в первые месяцы полномасштабного вторжения. Новые истребители позволяют повысить точность, скорость реагирования и эффективность при отражении массированных ракетных ударов.

Кроме оборонительных задач, F-16 также выполняют и наступательные операции. По информации украинских источников, эти самолеты уже используются для нанесения высокоточных ударов по позициям противника на передовой.

Эксперты отмечают, что украинские F-16 работают в условиях, которых раньше почти не встречали даже опытные пилоты других стран. Как заявляют представители оборонной отрасли Украины, «эти машины задействованы в одном из самых интенсивных темпов боевых операций в истории F-16».

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