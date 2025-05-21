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В Беларуси банкротится компания, которая выпускала востребованную продукцию

  • 21.05.2025, 10:40
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В Беларуси банкротится компания, которая выпускала востребованную продукцию

Фирма работала с 1997 года.

В Экономическом суде Минска начали рассматривать дело о финансовой несостоятельности компании «Мегапак», следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве. Эта фирма работала с 1997 года и занимала одну из ведущих позиций на рынке упаковки, пишет «Зеркало».

Инициатором дела о банкротстве выступило само предприятие. Финансовое положение компании оказалось непростым: ее задолженность превышает 746,6 тысячи рублей, из которых почти 94 тысячи — невыплаченные зарплаты бывшим сотрудникам.

Между тем активы ее оценили в 15 тысяч рублей в виде товаров, 4,8 тысячи — основных средств. Примерно 140 тысяч составляет дебиторская задолженность, и еще около 7 тысяч — прочее недорогое имущество.

Против фирмы также открыто 51 исполнительное производство на сумму почти 182 тысячи рублей. Поэтому суд принял заявление о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Компания «Мегапак» занималась производством и поставками упаковки, в том числе пленки, контейнеров, посуды и пакетов из биоразлагаемых материалов. Это один из наиболее опытных и крупных игроков рынка в Беларуси.

Напомним, в прошлом году еще одна крупная компания этой сферы «Унифлекс» перешла под контроль российской группы Novaroll.

Пару лет назад в Беларуси возникли проблемы с упаковочным материалом, в первую очередь с Tetra Pak. Тогда власти активно искали альтернативу западному производству.

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