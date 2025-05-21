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Стоит ли белорусам отказываться от наследства с долгами?

  • 21.05.2025, 10:51
  • 1,228
Стоит ли белорусам отказываться от наследства с долгами?

Нотариус призвала не спешить.

Как правильно поступить, если вам досталось наследство с долгами? Стоит ли его оформлять на себя или все же лучше отказаться? На эти вопросы ответили нотариусы Наталья Борисенко и Анна Лойко.

Решение о принятии наследства зависит от множества факторов, включая состав имущества и наличие долгов у наследодателя. Например, если речь идет о квартире, где проживает наследник, отказаться от наследства бывает непросто, отметил телеграм-канал «Нотариат Беларуси».

Наследники отвечают по долгам умершего только в пределах стоимости унаследованного ими имущества.

Как правило, зачастую наследники предпочитают погасить долги наследодателя добровольно, особенно если размер задолженности незначителен. Другие же, наоборот, решают отказаться от наследства, считая его обременительным.

«Но важно помнить, что, принимая решение об отказе от наследства, учитывая наличие долгов наследодателя, такой отказ распространится на все виды наследственного имущества, включая возможные скрытые активы, такие как банковские счета, другое имущество, о котором наследникам не всегда известно на момент отказа. Поэтому каждому наследнику предстоит взвесить все за и против, оценив конкретные обстоятельства сложившейся ситуации», — подчеркнул телеграм-канал «Нотариат Беларуси».

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