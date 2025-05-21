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ЕС гарантировал поставку двух третей из 2-х миллионов снарядов для Украины

  • 21.05.2025, 10:55
ЕС гарантировал поставку двух третей из 2-х миллионов снарядов для Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига раскрыл подробности.

Украина получила подтверждение от европейских партнеров, что страны ЕС уже нашли возможность поставки двух третей из 2 миллионов артиллерийских снарядов, которые запланировано передать Украине до конца 2025 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с Высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

«Страны-члены ЕС уже дали обещания относительно двух третей из 2 млн артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы «закрыть» последнюю треть как можно быстрее. Спасибо Каи за ее важную инициативу», - сказал Сибига.

Он также сообщил, что во время встреч обсуждался вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, нынешний период требует решительных шагов - как в сдерживании российской агрессии, так и в продвижении евроинтеграции.

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