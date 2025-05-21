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EES вместо штампов: как новая система на границе ЕС коснется белорусов

  • 21.05.2025, 11:03
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EES вместо штампов: как новая система на границе ЕС коснется белорусов

Есть как плюсы, так и минусы.

Совет ЕС и Европарламент договорились о запуске системы EES на границах Евросоюза. Благодаря ней будет отменено штампование паспортов на границах. Но принесет ли она дополнительные неудобства белорусам, которые собираются в Евросоюз? «Белсат» разбирался с главным редактором ресурса VisaFlow Анастасией Лысаковской.

Собеседница «Белсата» отметила с самого начала, если смотреть на то, как долго эта система принималась, то можно понять: ни Брюссель, ни страны, входящие в зону Шенгена, не имеют единого мнения по этому вопросу.

Но если рассматривать, какие плюсы она может принести, то, скорее всего, в перспективе мы увидим сокращение очередей на границах.

«Не сразу, так как эта программа, скорее всего, будет тестироваться, и в начале очереди возможны. То есть, наверное, в Литве, Латвии, где раньше и сейчас не очень большая нагрузка, ситуация не сильно ухудшится. А в Польше, возможно, эта ситуация в начале будет хуже, так как новая система будет тестироваться, и не факт, что сразу будет работать хорошо. Это нужно принимать как данность», – отметила Анастасия Лысаковская.

Вторым плюсом можно назвать то, что система будет позволять отслеживать все въезды и выезды граждан.

«И дальше, когда будет приниматься решение о следующей визе, консульство будет видеть, где вы были и когда миновали границу, не нужно будет доказывать это документами», – говорит собеседник.

Но при этом есть и обратная сторона, продолжает Анастасия Лысаковская, так как, вероятно, не у всех стран будет доступ к этой системе и они не будут видеть прохождения границ. Поэтому этот момент можно отнести как к плюсам, так и к минусам.

«Я думаю, в будущем это все-таки ускорит процесс и прохождения границы, и вообще, возможно, оформления виз. То есть из-за того, что будет больше информации у пограничного контроля, у миграционной службы и консульства. Это улучшит систему, выезды и въезды будут лучше контролироваться», – отметила главный редактор VisaFlow.

Что касается ситуации с выдачей гуманитарных виз, то, по мнению Анастасии Лысаковской, особенно эта система не сильно что-то изменит. Но все это будет видно только через какое-то время, ведь, как подчеркнула в очередной раз наша собеседница, систему вводят уже очень долго. Сейчас какие-то ошибки исправили и наконец сошлись в том, что ее нужно вводить.

Но вот повлиять на выдачу постоянных и временных видов на жительство в странах Евросоюза эта система вполне может, считает собеседница.

«Как мы знаем, для временного и постоянного видов на жительство требуются доказательства прохождения границы и пребывания в стране. То есть это будет прозрачнее, и у миграционных служб будет больше информации», – резюмировала Анастасия Лысаковская.

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