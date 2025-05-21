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Foreign Policy: Переговоры Трампа и Ирана на грани срыва

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  • 21.05.2025, 11:24
Foreign Policy: Переговоры Трампа и Ирана на грани срыва

США и Тегеран не могут прийти к взаимопониманию в вопросе обогащения урана.

Переговоры между США и Ираном по ядерной программе зашли в тупик. Обе стороны уперлись в непримиримые «красные линии» — главным камнем преткновения стало обогащение урана, пишет издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал требования США прекратить даже низкоуровневое обогащение урана «нелепыми». Тегеран настаивает, что имеет на это право согласно «Договору о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО). В то же время США требуют полного отказа от обогащения, считая его прямым путем к созданию ядерного оружия.

«Они хотят оставить обогащение как фактор сдерживания», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что сделка «близка к завершению», однако эксперты считают это маловероятным. На фоне давления Конгресса, где более 200 конгрессменов требуют жесткой позиции, администрация не готова идти на уступки.

Для Ирана ситуация осложняется экономическими санкциями, ослаблением позиций в регионе. Однако страна не хочет отказываться от своей ядерной программы, воспринимая ее как символ суверенитета.

Поворотный момент возможен осенью: в октябре 2025 года Великобритания, Франция и Германия теряют возможность автоматически продлить санкции ООН в случае провала соглашения. ЕС все чаще выражает жесткую позицию по отношению к Тегерану, учитывая его поддержку России и атаки на морские суда.

Эксперты предупреждают: если Иран выйдет из ДНЯО, международное сообщество может столкнуться с новой ядерной угрозой на Ближнем Востоке.

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