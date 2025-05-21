Избранный президент Румынии высказал позицию про отправку войск в Украину

Избранный президент Румынии высказал позицию про отправку войск в Украину2
- 21.05.2025, 12:02
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Политик также раскритиковал подход Дональда Трампа.
Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна не намерена направлять свои войска в Украину в рамках возможной миротворческой миссии.
Об этом сообщает Politico.
По его словам, Румыния готова усиливать поддержку Украины с собственной территории, однако прямое военное привлечение считает неуместным, учитывая уже напряженные отношения с Россией.
«Быть частью армий, которые гарантируют мир в Украине - нет. Я думаю, что это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией», - подчеркнул он.
В том же интервью Дан также раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию войны в Украине.
По его мнению, возможные компромиссы с диктатором Владимиром Путиным и принятие его нереалистичных требований - не гарантируют справедливого мира.
«Я не очень оптимистично настроен относительно того, что у нас скоро наступит мир», - отметил румынский политик.
Он также подчеркнул, что все решения по завершению войны должны приниматься с согласия самих украинцев.
«Также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину, пока не получат самый разумный мир для себя», - отметил он.