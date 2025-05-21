Избранный президент Румынии высказал позицию про отправку войск в Украину 2 21.05.2025, 12:02

2,662

Никушор Дан

Фото: mediafax.ro

Политик также раскритиковал подход Дональда Трампа.

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна не намерена направлять свои войска в Украину в рамках возможной миротворческой миссии.

Об этом сообщает Politico.

По его словам, Румыния готова усиливать поддержку Украины с собственной территории, однако прямое военное привлечение считает неуместным, учитывая уже напряженные отношения с Россией.

«Быть частью армий, которые гарантируют мир в Украине - нет. Я думаю, что это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией», - подчеркнул он.

В том же интервью Дан также раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию войны в Украине.

По его мнению, возможные компромиссы с диктатором Владимиром Путиным и принятие его нереалистичных требований - не гарантируют справедливого мира.

«Я не очень оптимистично настроен относительно того, что у нас скоро наступит мир», - отметил румынский политик.

Он также подчеркнул, что все решения по завершению войны должны приниматься с согласия самих украинцев.

«Также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину, пока не получат самый разумный мир для себя», - отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com