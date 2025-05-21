The Telegraph: В СССР молчали об этом событии 13 21.05.2025, 12:07

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Фото: Simon Townsley

Теперь пострадавшие требуют компенсации от России.

В Казахстане до сих пор страдают поколения, пострадавшие от советских ядерных испытаний, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

В южной части Казахстана, на месте бывшего Семипалатинского полигона (одной из крупнейших площадок ядерных испытаний в мире) до сих пор слышны тревожные щелчки счетчика Гейгера.

Здесь в 1949 году Советский Союз впервые испытал ядерное оружие. В результате взрыв в 10 раз превзошел по мощности атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму.

Всего на Семипалатинском полигоне было произведено 456 ядерных взрывов, которые оставили необратимый след на здоровье местных жителей. По оценкам властей Казахстана, более полутора миллионов человек в городах и селах региона подверглись воздействию радиоактивных осадков.

В этом регионе отмечается повышенная заболеваемость раком, болезнями сердца, врожденными аномалиями и нарушениями репродуктивной функции. Многие семьи потеряли близких, а число самоубийств здесь значительно выше среднего. Радиоактивное заражение передается из поколения в поколение, вызывая генетические мутации и серьезные проблемы со здоровьем у потомков.

«Рак стал обычным диагнозом, нет семьи, которую он бы не затронул», — рассказывает 78-летняя Ольга Петровская, председатель общественной организации «Поколение», объединяющей жертв этих ядерных испытаний. Она сама потеряла брата, тетю и других родственников от рака, а также пережила множество выкидышей и хронические головные боли, связанные с радиацией.

Власти СССР, по мнению экспертов, были осведомлены о рисках, но пренебрегли здоровьем местных жителей ради секретности и военных целей. Ученые, участвовавшие в испытаниях, знали о вреде ионизирующего излучения, но жители региона все равно стали невольными подопытными.

Сегодня многие казахстанские семьи продолжают бороться с последствиями испытаний. Асел Ошакбаева, родившаяся уже после окончания тестов, страдает от тяжелых неврологических проблем, вызванных радиацией. Мать Асель боится за будущее дочери, так как сама серьезно больна раком.

Семьи, воспитывающие детей с врожденными дефектами, часто сталкиваются с непониманием. Мира Жумагелдина, воспитывающая дочь с тяжелой инвалидностью, вспоминает, как родственники советовали ей отказаться от ребенка, но она не стала этого делать.

Несмотря на значительные страдания и долгую борьбу за справедливость, власти Казахстана критикуют за недостаточную поддержку пострадавших и за нежелание требовать компенсацию от России. Многие считают, что государство просто ждет, пока поколение жертв ядерных испытаний вымрет.

Опасения вызывает и возобновление ядерных испытаний в мире. После выхода России из Договора о запрете ядерных испытаний и призывов, активисты Казахстана призывают международное сообщество не допустить повторения трагедий.

Безопасность жизни вокруг бывшего полигона остается под вопросом: территории загрязнены радиоактивными материалами, а вода и пища могут быть опасны для здоровья. Несмотря на это, «атомное озеро» на месте взрыва продолжает привлекать рыбаков, хотя рыба в нем содержит радиационный стронций.

История Семипалатинского полигона — это напоминание о цене ядерного оружия и о необходимости международного контроля и отказа от ядерных испытаний во имя будущих поколений.

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