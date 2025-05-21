Иностранец вез в Беларусь платиновое ожерелье с драгоценными камнями 2 21.05.2025, 12:08

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Стоимость украшения составила около 420 тысяч рублей.

Гражданин Молдовы пытался провезти в Беларусь без декларирования ожерелье за 420 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Мужчина ехал из Литвы на автомобиле Mercerdes через пункт пропуска «Бенякони». Таможенникам он заявил, что не везет товаров, подлежащих декларированию. Однако в его багаже они нашли бумажный сверток, оклеенный скотчем. Внутри находилось ожерелье.

Как установила экспертиза, ювелирное изделие выполнено из платины, а имеющиеся в нем вставки — это бриллианты и фиолетовая шпинель. Стоимость драгоценности составила около 420 тысяч рублей.

За уклонение от уплаты платежей в крупном размере в отношении иностранца составили протокол. Ожерелье изъято до решения суда.

По этой же статье будут судить еще одного гражданина Молдовы, который попался на границе с серебряным церковным кубком стоимостью более 1200 евро, который перед границей в «Каменном Логе» спрятал в рукавах куртки, разобрав на две части.

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