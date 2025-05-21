Иностранец вез в Беларусь платиновое ожерелье с драгоценными камнями

Иностранец вез в Беларусь платиновое ожерелье с драгоценными камнями2
- 21.05.2025, 12:08
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Стоимость украшения составила около 420 тысяч рублей.
Гражданин Молдовы пытался провезти в Беларусь без декларирования ожерелье за 420 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Мужчина ехал из Литвы на автомобиле Mercerdes через пункт пропуска «Бенякони». Таможенникам он заявил, что не везет товаров, подлежащих декларированию. Однако в его багаже они нашли бумажный сверток, оклеенный скотчем. Внутри находилось ожерелье.
Как установила экспертиза, ювелирное изделие выполнено из платины, а имеющиеся в нем вставки — это бриллианты и фиолетовая шпинель. Стоимость драгоценности составила около 420 тысяч рублей.
За уклонение от уплаты платежей в крупном размере в отношении иностранца составили протокол. Ожерелье изъято до решения суда.
По этой же статье будут судить еще одного гражданина Молдовы, который попался на границе с серебряным церковным кубком стоимостью более 1200 евро, который перед границей в «Каменном Логе» спрятал в рукавах куртки, разобрав на две части.