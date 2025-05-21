закрыть
21 мая 2025, среда, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Единственная надежда, что дети смогут наш «дворец» получить в наследство»

3
  • 21.05.2025, 12:29
  • 1,416
«Единственная надежда, что дети смогут наш «дворец» получить в наследство»

Так ли дешево приватизировать служебное жилье?

Читательница сайта Charter97.org рассказала о процессе приватизации дома, который выделило ее семье госурадство:

— Некогда давно, лет 20 назад, заманили нас в сельское хозяйство, которое находится в 40 километрах от Минска.

Предоставили нам служебное жилье — отдельный дом с огородом. Для нас, многодетной семьи, это было большое счастье — наконец заполучить свой угол!

Красиво рассказали нам о возможности через пять лет выкупить этот дом. Но прошло 5 лет, затем 10, а приватизация все откладывалась и откладывалась. Но деваться нам уже с этого корабля было некуда.

Так мы стали пленниками дома. Опасались, что любой спор, конфликт может закончиться выселением в чистое поле. Да, кстати, здешние начальницы и говорили: увольняйся, выселяйся — никто тебя здесь не держит!

Доработали мы с мужем до пенсии, и вот настал тот благополучный момент, когда нам дали право приватизировать дом. Обрадовались мы, согласились. Но сумма за дом для двух пенсионеров — просто непомерная: 380 рублей ежемесячно. Это чуть больше половины одной пенсии. Да и платить надо аж 20 лет! Доживем ли мы до того времени, когда можно будет с гордостью сказать, что «мы собственники дома»?.

Поразмышляли мы, да и вернулись в колхоз на работу, чтобы хоть как-то продержаться на плаву, пока еще здоровье позволяет.

Вот так, сами того не подозревая, стали заложниками и рабами порочной системы. А еще «почти наш» дом требует основательного ремонта, ведь пока мы жили в нем, делали только косметический ремонт, а дом же любит уход. А для ухода нужны деньги.

Вот так мы, наверное, умрем на работе в этом колхозном раю... Единственная надежда, что дети смогут наш «дворец» получить в наследство.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров