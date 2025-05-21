«Единственная надежда, что дети смогут наш «дворец» получить в наследство» 3 21.05.2025, 12:29

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Так ли дешево приватизировать служебное жилье?

Читательница сайта Charter97.org рассказала о процессе приватизации дома, который выделило ее семье госурадство:

— Некогда давно, лет 20 назад, заманили нас в сельское хозяйство, которое находится в 40 километрах от Минска.

Предоставили нам служебное жилье — отдельный дом с огородом. Для нас, многодетной семьи, это было большое счастье — наконец заполучить свой угол!

Красиво рассказали нам о возможности через пять лет выкупить этот дом. Но прошло 5 лет, затем 10, а приватизация все откладывалась и откладывалась. Но деваться нам уже с этого корабля было некуда.

Так мы стали пленниками дома. Опасались, что любой спор, конфликт может закончиться выселением в чистое поле. Да, кстати, здешние начальницы и говорили: увольняйся, выселяйся — никто тебя здесь не держит!

Доработали мы с мужем до пенсии, и вот настал тот благополучный момент, когда нам дали право приватизировать дом. Обрадовались мы, согласились. Но сумма за дом для двух пенсионеров — просто непомерная: 380 рублей ежемесячно. Это чуть больше половины одной пенсии. Да и платить надо аж 20 лет! Доживем ли мы до того времени, когда можно будет с гордостью сказать, что «мы собственники дома»?.

Поразмышляли мы, да и вернулись в колхоз на работу, чтобы хоть как-то продержаться на плаву, пока еще здоровье позволяет.

Вот так, сами того не подозревая, стали заложниками и рабами порочной системы. А еще «почти наш» дом требует основательного ремонта, ведь пока мы жили в нем, делали только косметический ремонт, а дом же любит уход. А для ухода нужны деньги.

Вот так мы, наверное, умрем на работе в этом колхозном раю... Единственная надежда, что дети смогут наш «дворец» получить в наследство.

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