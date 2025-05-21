Белорусские банки вводят важные изменения по кредитам 21.05.2025, 12:39

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Есть новшество для желающих купить автомобиль.

У некоторых банков появились изменения для кредитов. Среди прочего есть новшество по займу на авто.

У «МТБанка» снизился максимальный срок, на который можно взять потребительский заем «Большие планы», — с 7 до 5 лет, пишет Myfin.by.

«Альфа-Банк» по кредитной карте «100 дней» увеличил размер процентов по остатку собственных средств клиента на счете — с 1% до 3%.

«Белагропромбанк» решил убрать грейс-период (он предусматривает льготную ставку на некоторый период) по кредиту «На автомобиль». Для займа «На электромобиль» также внесли изменения — тоже убран грейс-период, а максимальная сумма кредита при приобретении машины у дилера снизилась с 100% до 90% стоимости авто.

«Паритетбанк» с 15 мая начал раздавать кредиты на товары белорусских производителей. Возможно взять до 10 000 рублей сроком на 6 месяцев по ставке 16,99%.

У «Сбер Банка» максимальная сумма, доступная по потребительскому кредиту «Просто в Online», уменьшилась с 40 тыс. до 10 тыс. рублей.

У «Банка БелВЭБ» по займу «На потребительские нужды» появился новый вариант со сроком кредитования от 37 до 60 месяцев и ставкой 19,99% годовых.

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