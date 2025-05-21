«Я очень удивился, что мы тратим 4000 евро в месяц» 2 21.05.2025, 12:51

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иллюстративное фото

Стартапер рассказывает, почему он экономит, даже если у него есть деньги.

«Я выбираю одежду из секонд-хенда и отказываюсь от множества вещей, которые хочу купить прямо сейчас. Я живу экономно столько, сколько себя помню», — рассказывает dev.by о своих главных принципах экономии Георгий Качановский — ІТ-предприниматель, путешественник и отец двух дочерей.

Бесплатно = заработать

«Моя логика проста: если я могу взять бесплатно, значит, я заработал. Поэтому я охотно забираю бывшую в употреблении мебель и отдаю свою. На одежде я сэкономил огромную сумму денег, потому что одеваюсь в секонд-хендах. У меня серферский стиль, я люблю универсальные шорты: можно и купаться, и бегать, и гулять. Мои любимые бренды Hurley, DC, Quiksilver в секонд-хэнде стоят 10-20 злотых (2,4—4,8 евро), а в магазине — 50-70 евро. И зачем переплачивать?

Кто-то может с этим не согласиться. Зачем возиться ради чего-то бесплатного, тратить время, если можно купить нужное?

И я полностью с этим согласен. Нужна золотая середина. Если вещь нужна срочно, прямо здесь и сейчас, и она стоит недорого — проще купить. Потому что мое время дороже.

Мое хобби — это сноуборд и вейкборд (вид спорта, который сочетает воднолыжный слалом, акробатику и прыжки), недешевые увлечения. Но у меня и тут получается «выловить» хорошие вещи по отличной цене.

Например, доску я купил в Таиланде за 550 евро лет восемь назад — до сих пор на ней катаюсь. Можно было взять за 250 и выбросить через 5 лет, но я выбрал качественную — и она себя полностью оправдала.

Однажды в Португалии познакомился с парнем на рыбалке. Он тоже увлекается кайтингом, и у него был купол ненужный (специальный парашют), который он не использовал. И он мне его просто подарил, «б/у» купол стоит около 500 евро.

Трапецию я нашел в Нидерландах. Вдохновился Тони Роббинсом и решил провести эксперимент: «создам себе реальность силой намерения». Нашел на карте город Кайтвейк — название прямо говорит о кайтинге. Поехал туда наудачу просто решив проверить смогу ли я силой намерения получить, что хочу. Это было воскресенье, все закрыто, ходил по пустому городу (на улице никого, только дилерские автомобильные центры). Бродил и говорил себе: «Я найду трапецию для кайтсерфинга».

В итоге нашел склад для экстремальных видов спорта. Он был закрыт, но через жалюзи я увидел куртку. Понял, что внутри кто-то есть. Постучал, мне открыли. Объяснил парню, что ищу трапецию для кайтсерфинга, он показал мне трапеции по 200-300 евро. Я признался, что для меня это дорого. Попросил принести что-то бывшее в употреблении. Парень ушел в кладовку — и принес отличную трапецию за 50 евро. Я до сих пор ею пользуюсь.

Кстати, не стесняйтесь говорить, что для вас что-то дорого, это абсолютно нормально. Это не значит, что вы нищий. Вы просто хотите вещь, но ее стоимость вас не устраивает.

Еще в Беларуси, в году 2017, я искал снаряжение, и на сайте Extreme.by нашел старую ветку — парень продавал кучу вещей. Я решил туда съездить.

Приезжаю — он выносит два огромных чехла, полностью забитых снаряжением. Пять куполов, три доски, три трапеции, куча мелочей, даже перчатки. Я спрашиваю: «Сколько?» — Он: «Сколько дашь?». Такой вопрос — сигнал, что сделка будет дешевой для меня.

В итоге сошлись на 400 долларов. Для понимания: один б/у купол — 300-500 долларов, доска — минимум 100. А у меня — все сразу.

Я продал другу один купол и трапецию за 400 баксов, и отбил покупку. А когда уезжал из Беларуси, то отдал все, что мне не нужно (несколько куполов, трапеций и много мелкого снаряжения) в кайт-школу — просто чтобы не занимало место. Удача или тренировка?

Да, во всем этом есть элемент удачи. У нас в мозге есть ретикулярная система. Она помогает нам выцепливать из информационного шума нужные сигналы. Нужно быть открытым, не спешить покупать, держать сознание в состоянии поиска. Вот тогда и начинаются выгодные находки.

Приведу простой пример. Если вы покупали машину, то знаете, что сразу после покупки начинаете замечать на дорогах такую же модель авто.

Когда у нас есть потребность, но мы ее сознательно не закрываем, ретикулярная система начинает замечать подходящие возможности из окружающего мира.

Я, например, уже три месяца понимаю, что мне нужны кроссовки. Но я жду. Может, найду свои еще через три месяца — и ничего страшного у меня есть другая обувь.

Для владельца крупной IT-компании Tesla может быть показателем успеха. Но у стартаперов все иначе. Это особая ниша, где чувство собственной значимости не зависит от внешности или имущества. Стартапер может быть в рваных джинсах — и при этом миллионером. Его статус определяет не то, как он выглядит, а то, каким брендом он владеет и какие проекты он реализовал.

В бизнесе экономия работает по-другому

Моя финансовая философия отражается и на бизнесе. Причем не всегда «в плюс». В своем деле важна скорость, а я иногда торможу процессы, потому что не хочу платить высокую цену.

Бывает, что специалист дешевле сделает отличную работу. Но бывает, что выбрав более дешевого подрядчика нужно будет переделывать и потерять время, а возможно и репутацию.

В бизнесе нужно платить дороже. Потому что стоимость — это не только товар, это еще и скорость, качество, отсутствие лишнего стресса.

Дети и финансы

С женой у нас полное совпадение. Она седьмой ребенок в семье, поэтому хорошо знает, что значит брать б/у вещи или получать что-то бесплатно. И Аня умеет находить классные сделки.

Например, недавно купила большой мешок детских вещей за 40 злотых (10 евро). Мы распаковали — там реально хорошие, брендовые вещи, почти как новые. На вид — на 200 долларов, а стоит 10.

Одно время с женой записывали абсолютно все траты. И я очень удивился, что мы тратим 4000 евро в месяц. С учетом нашей экономии! Основные статьи расходов — это аренда, медицинская страховка и еда. Все остальное — уже мелочи: мобильная связь, интернет, кафе, тренажерка и так далее.

Мы стараемся формировать у детей здоровые установки. Когда я ухожу на работу, говорю: «Папа пошел зарабатывать деньги интеллектом». И дети уже подхватывают: «Папа пошел зарабатывать деньги интеллектом!». Так я формирую у них представление, что деньги — это не только работа, а еще и мышление, креатив, решения. Мои дочки совсем маленькие (им 2 и 3 года), они мало понимают, что такое «экономить». В таком возрасте для них всего хватает. Когда они подрастут, мы сыграем с ними в Cashflow — это игра Роберта Кийосаки. Отлично объясняет, почему важно тратить с умом.

Как противостоять детскому «купи»

Когда идем в магазин, дети могут начать: «Папа, купи! Купи!». Но мы еще ни разу не покупали по такой просьбе. Поэтому у них даже нет ожидания, что просьба сработает. Очень важно не допустить первого «компромисса», потому что дальше сложно будет объяснять, почему родители не хотят потратить свои цветные бумажки на вкусный объект желания.

Когда дочки подрастут, то я хочу объяснять им через конкретные примеры, как экономия приводит их к личному счастью. Например, благодаря экономии папа и мама смогут проводить с ними больше времени. Или мы сможем поехать в путешествие, покататься на поезде или на самолете. Такие эмоции для детей важнее конечной точки путешествия.

Я обязательно расскажу им историю денег и историю налогов. Мне важно, чтобы деньги для них перестали быть «волшебными бумажками», а стали понятным инструментом без лишних эмоций.

«Когда друзья хотят гульнуть, то я открываю отдельный счёт»

Иногда бывают и странные ситуации. Например, в путешествии друзья хотят погулять на широкую ногу и зовут в дорогой ресторан. Я иду — но почти ничего не заказываю. И когда делим счет поровну, то на душе осадок. В такие моменты думаю: если бы знал, что так будет, тоже бы себе заказал нормально.

Сейчас я просто заказываю напитки отдельно на баре или прошу внести мое блюдо в отдельный счет. Тогда нет путаницы, никто не обижается, а я остаюсь в рамках своей стратегии.

Мне не жаль тратить деньги на решение проблемных ситуаций, например неустоек или ремонтов. Затяну такие вопросы — они вытянут мою энергию.

Лучше я заплачу деньги, которые сэкономил на одежде, и дальше пойду зарабатывать деньги интеллектом, инвестируя свою энергию в создание.

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