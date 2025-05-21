«Эта гонка может стать для России последней» 3 21.05.2025, 13:05

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Фото: AP

Поведется ли Кремль на уловку Трампа?

Президент США Дональд Трамп заявил, что разработка новой оборонной системы «Золотой купол», предназначенной для защиты от ракетных атак большой дальности, обойдется в 175 миллиардов долларов. Глава Белого дома считает, что новая система ПРО покроет всю территорию США.

Насколько этот амбициозный план реально реализовать? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Это очень амбициозный план, и это одно из предвыборных обещаний Трампа. Он собирается его реализовать — в отличие от других своих обещаний, которые уже провалились. Он показал неспособность, в частности, к мирному урегулированию, выдвигал достаточно противоречивые инициативы, например, по тарифам. Почему он за это взялся? Потому что первые сроки, когда можно будет оценить успех проекта, наступят уже после окончания его президентства— или как минимум ближе к его завершению.

По оценкам экспертов, минимальный реалистичный срок реализации «Золотого купола» — около 10 лет, несмотря на обещания Трампа завершить через четыре. Нужно понимать: это не столько вопрос безопасности, сколько вопрос политических интересов самого президента США.

Есть еще один аспект, который активно обсуждается в США: каким образом в этот проект будет вовлечен Илон Маск со своей компанией. Существует мнение, что одна из причин появления этой инициативы — лоббирование бизнес-интересов. Маск рассчитывает заработать на этом проекте очень большие деньги. Несмотря на технологические предостережения, первое финансирование уже обеспечено.

Важно также отметить: заявленная стоимость в 175 миллиардов долларов может оказаться заниженной в разы — как это часто бывает с масштабными проектами.

— Можно ли сравнить проект Трампа со Стратегической оборонной инициативой президента США Рональда Рейгана, которая дала старт гонке вооружений?

— Это очень уместная аналогия. Скорее всего, первой целью инициативы Рейгана не было запустить очередной виток гонки вооружений. Тогда также декларировалось повышение уровня защиты от ракетных атак. Но в итоге, несмотря на провал как системы защиты, эта инициатива сыграла одну из ключевых ролей в развале Советского Союза. Некоторые эксперты это подчеркивают.

Еще одна аналогия между «Золотым куполом» и СОИ: срок реализации. Тогда Стратегическая оборонная инициатива Рейгана стартовала в 1983 году и была свернута в 1993-м, так и не достигнув главной цели. Есть основания сомневаться, что новая инициатива Трампа будет иметь иную судьбу.

Если говорить о гонке вооружений, то основным конкурентом США сегодня является Китай. И тут возникает вопрос: кто способен выдержать такую финансовую нагрузку?

— Включатся ли Китай и Россия в эту гонку, если новая американская ПРО нивелирует возможности их межконтинентальных ракет?

— Уместна аналогия с израильским «Железным куполом», который широко рекламировался. Его реальное испытание произошло во время массового удара по Израилю несколько месяцев назад — и он оказался уязвимым. Пробивается даже «Железный купол», и ни одна система не дает 100% гарантии защиты.

Китай уже втянут в гонку вооружений, независимо от действий США. Пекин избегает любых соглашений по ограничению вооружений до достижения паритета с США. Поэтому Китай не связывает себя обязательствами. Скорость технологического прогресса в Китае уже сравнима с американской, а в отдельных аспектах — например, в космосе — даже опережает США. Следовательно, Китай может либо нивелировать усилия США, либо в какой-то момент обогнать их.

Что касается России — эта гонка может стать для нее последней. Последний гвоздь в крышку ее экономики, если Кремль решит «повестись» на этот вызов.

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