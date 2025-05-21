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Есть пенсионная ловушка, от которой не застрахован практически ни один белорус

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  • 21.05.2025, 13:25
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Есть пенсионная ловушка, от которой не застрахован практически ни один белорус

Почти 50 тысяч работников уже потеряли часть стажа.

Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по страховым взносам в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН) на 1 апреля этого года составила 5,2 млн рублей. Для сравнения: на 1 января она была на уровне 5,1 млн рублей, а в начале 2022-го — 4 млн рублей, пишет «Зеркало».

Чем грозит работникам задолженность нанимателя перед ФСЗН

Если организации и ИП не погасят просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники. Трудовой стаж засчитывается при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

На начало 2020 года в пенсионную ловушку попали 43,8 тыс. работников. У них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь идет об организациях, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тыс. работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН, сообщали ранее в Минтруда.

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