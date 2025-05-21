Путинист Киркоров крупно опозорился во время публичного мероприятия
- 21.05.2025, 13:35
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Нетрезвый артист оскорбил россиян.
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, опозорился во время технологической конференции для молодежи.
Соответствующим видео поделился украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram.
На видео Киркорова попросили сказать напутственную речь для молодых предпринимателей.
Ведущий торжественно объявил артиста-путиниста, сообщив гордо: «Слово Филиппа Киркорова».
«Процитирую Маяковского. Как-то его спросили, мол, вот вы писали, что среди грузинов, я грузин, среди русских я русский, а вот среди дураков вы кто? Маяковский не растерялся и сказал, что среди дураков я впервые», - заплетающимся языком сообщил Киркоров.
Комментаторы сразу заметили, что Киркоров был пьян.