Путинист Киркоров крупно опозорился во время публичного мероприятия 21.05.2025, 13:35

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Нетрезвый артист оскорбил россиян.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, опозорился во время технологической конференции для молодежи.

Соответствующим видео поделился украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram.

На видео Киркорова попросили сказать напутственную речь для молодых предпринимателей.

Ведущий торжественно объявил артиста-путиниста, сообщив гордо: «Слово Филиппа Киркорова».

«Процитирую Маяковского. Как-то его спросили, мол, вот вы писали, что среди грузинов, я грузин, среди русских я русский, а вот среди дураков вы кто? Маяковский не растерялся и сказал, что среди дураков я впервые», - заплетающимся языком сообщил Киркоров.

Комментаторы сразу заметили, что Киркоров был пьян.

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