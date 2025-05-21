«Снова старье курсирует!»12
- 21.05.2025, 13:43
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Белорусов возмутили советские поезда, которые возвращают вместо «штадлеров».
На белорусской железной дороге – вынужденное импортозамещение: составы европейских производителей постепенно заменяются техникой советских времен. Причина — европейские компания отказались от поставок и ремонта железнодорожной техники для Белорусской железной дороги после введения санкций против Беларуси.
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:
@charter97.org Что происходит с поездами? БелЖД меняет курс #белжд #поезда #новости #беларусь #транспорт ♬ оригинальный звук - Хартия97
«Минск — Витебск». Снова старье курсирует»
«Минск- -Рудненск». Раньше это была скоростная электричка, сейчас обычная.
«Вот и пожили немножко по-современному, а теперь опять в каменный век».
«Убрали мой любимый рейс!»
«И тут обделались!»
«Поезда изношены на 100%! У БЖД логика нулевая!»
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