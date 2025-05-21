«Снова старье курсирует!» 12 21.05.2025, 13:43

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Белорусов возмутили советские поезда, которые возвращают вместо «штадлеров».

На белорусской железной дороге – вынужденное импортозамещение: составы европейских производителей постепенно заменяются техникой советских времен. Причина — европейские компания отказались от поставок и ремонта железнодорожной техники для Белорусской железной дороги после введения санкций против Беларуси.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:

«Минск — Витебск». Снова старье курсирует»

«Минск- -Рудненск». Раньше это была скоростная электричка, сейчас обычная.

«Вот и пожили немножко по-современному, а теперь опять в каменный век».

«Убрали мой любимый рейс!»

«И тут обделались!»

«Поезда изношены на 100%! У БЖД логика нулевая!»

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