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На Каменной Горке в Минске «открылся» новый «гейзер»

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  • 21.05.2025, 13:52
  • 2,024
На Каменной Горке в Минске «открылся» новый «гейзер»

Из-под земли забил внушительный фонтан.

Утро понедельника, 20 мая, для жителей столичного микрорайона Каменная Горка ознаменовалось неожиданным «водным шоу». На парковке возле гипермаркета «Материк» из-под земли забил внушительный фонтан. Как пишет «Телеграф», первым видео этого «гейзера» в своём канале опубликовал блогер koko_by.

На кадрах, опубликованных koko_by, видно, как из-под асфальта на парковке бьёт мощная струя воды, заливая окрестности.

Как пояснил блогер в своём сообщении, этот «фонтан» оказался результатом аварии на сетях водоснабжения. Не уточняя источник информации, он сообщил, что на данном участке «вырвало пожарный гидрант».

«Гейзер приструнили. В настоящий момент участок трубы перекрыт», — так описал он ликвидацию аварии. Ремонтные работы, как утверждается, проводятся силами самого строительного гипермаркета.

В комментариях под видео в TikTok пользователи не упустили случая пошутить: «Вот именно, что фонтан открылСЯ. Сам», намекая на стихийный характер «открытия» нового «фонтана».

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