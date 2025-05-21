Ликвидация советника Януковича в Мадриде: появились новые детали 21.05.2025, 13:59

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Андрей Портнов

Озвучена предварительная причина нападения.

Бывшего украинского политика и юриста - Андрея Портнова застрелили. Это произошло в среду, 21 мая в Испании.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно об убийстве Портнова на данный момент.

Как произошло убийство Портнова?

Первыми об убийстве Портнова написали испанские СМИ и информационное агентство Reuters. Впоследствии информацию о том, что бывшего украинского политика убили подтвердили и источники РБК-Украина в Силах безопасности.

Испанская радиостанция Cadena SER сообщила, что Портнова застрелили у ворот Американской школы в богатом муниципалитете - Посуэло (окрестности Мадрида). Медиа отмечает, что это произошло, когда мужчина отводил своих детей в школу.

По данным медиа, инцидент произошел около 9:15 утра. Полиция получила сообщение о мужчине с огнестрельными ранениями, который лежал под открытым небом. Служба скорой помощи подтвердила его смерть, обнаружив травмы, несовместимые с жизнью, по прибытии на место происшествия.

Испанские СМИ сообщают, что Портнов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно - в голову (смертельное).

Позже издание El País обнародовало детали убийства бывшего украинского политика. Журналисты пишут, что стрельба началась, когда Портнов отвозил своих детей в школу, находясь за рулем Mercedes.

«Потерпевший собирался сесть в Mercedes, когда его неожиданно встретили двое или трое нападавших, которые выстрелили в него пять раз и скрылись с места происшествия в лесистую местность», - отмечает El País.

«Долговую проблему» испанские СМИ называют предварительной причиной убийства.

Известно ли, кто в него стрелял?

Пока никто из нападавших пока не задержан. Сообщается, что стрелков могло быть двое или трое. Они совершили пять выстрелов - в голову и грудь. Местная полиция также не предоставляет подробностей о типе использованного оружия, объясняя, что «расследование только началось».

«Сейчас много суеты. Мы в шоке и пытаемся организовать реагирование», - сказала El País сотрудник Американской школы, у здания которой произошло убийство.

Она подтвердила, что инцидент произошел перед школой. Но добавила, что не знает, является ли жертва отцом кого-то из учеников заведения.

«Мы ничего не знаем. Полиция - единственная, кто может предоставить больше информации...Инцидент произошел через полчаса после начала занятий школе, поэтому ни дети, ни их родители ничего не видели. Сейчас учебный процесс продолжается, но руководство школы встречается, чтобы обсудить, что делать дальше», - добавила она.

Кто такой Андрей Портнов?

Андрей Портнов родился 27 октября 1973 года в городе Луганск (сейчас временно оккупирован Россией). Окончил Восточноукраинский государственный университет по профессии - юрист. Получил кандидата экономических наук и доктора юридических наук. Был профессором юридического факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Портнов бывший украинский политик и юрист. Был народным депутатом Украины 5-6 созывов (2006-2007, 2007-2010). В 2005-2010 годах руководил юридическим департаментом предвыборного штаба Юлии Тимошенко.

Со 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 работал руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации беглого президента Виктора Януковича, а также заместителем (с 24 января 2014 первым заместителем) главы администрации тогдашнего президента Украины.

Во время Евромайдана был причастен к принятию «законов 16 января». После Революции достоинства он выехал из Украины. В 2014-2015 годах находился под санкциями Европейского Союза. Жил в России, затем переехал в Вену (Австрия), занимался адвокатской деятельностью. 19 мая 2019 года временно вернулся в Украину. Но впоследствии снова ее покинул.

Против Портнова был заведен ряд уголовных дел, многие из которых он выиграл в суде. В 2018 году следователи Украины начали расследование причастности Портнова к аннексии Крыма, СБУ открыло дело по статье «Государственная измена», которое было закрыто 15 августа 2019 года.

С 2021 года находится под визовыми и финансовыми санкциями США в связи с причастностью к масштабной коррупции в Украине.

Портнов имел огромное влияние на судебную систему Украины. Это влияние, как отметил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, он сохранял до последнего времени.

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