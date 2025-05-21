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Европарламент призывает освободить всех белорусских политзаключенных

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  • 21.05.2025, 14:08
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Европарламент призывает освободить всех белорусских политзаключенных

Лукашенко должен предстать перед судом.

Председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистер, глава Делегации по связям с Беларусью Малгожата Госевска и ее заместители Томас Тобе и Михал Кобоско выступили с совместным заявлением по случаю Дня солидарности с политическими заключенными в Беларуси. Сайт Charter97.org приводит заявление целиком:

— 21 мая 2021 года Витольд Ашурок, активист «Белорусского народного фронта» и координатор оппозиционного движения «За Свободу», скончался в белорусской колонии в Шклове при невыясненных до сих пор обстоятельствах, отбывая пятилетний тюремный срок. Его стремление служить белорусскому народу трагически прервалось. Как и тысячи других невинных белорусов, чья единственная мечта — жить в свободной и демократической стране, он был несправедливо осужден за «участие в массовых мероприятиях, грубо нарушающих общественный порядок» и заключен под стражу.

В этот День солидарности с политическими заключенными Беларуси мы вспоминаем Витольда Ашурка, а также шестерых других узников совести, погибших в белорусских тюрьмах с 2021 года: Николая Климовича, Алеся Пушкина, Вадима Храсько, Игоря Ледника, Александра Кулинича и Дмитрия Дудойтя.

Мы заявляем о нашей непоколебимой поддержке около 1200 политических заключенных, которые находиться в бесчеловечных условиях в исправительных учреждениях режима Лукашенко. Они регулярно подвергаются пыткам — избиениям, против них применяют электрический ток, содержат в полной изоляции, их лишают медицинской помощи, они сталкиваются с унижающим достоинство и жестоким обращением.

Произвольные аресты и политически мотивированные задержания стали основным инструментом подавления инакомыслия со стороны режима Лукашенко. Тысячи граждан Беларуси стали жертвами сфабрикованных политических обвинений и оказались в условиях заключения, рассчитанных на моральное подавление и унижение. Массовые репрессии вынудили многих покинуть страну. Находясь в изгнании, их продолжают преследовать заочно, а их имущество конфискуют. Систематические нарушения прав человека, совершаемые режимом Лукашенко (некоторые из которых могут квалифицироваться как преступления против человечности) не должны остаться безнаказанными.

Мы призываем Европейский союз и его государства-члены ввести адресные санкции против всех, кто причастен к преследованиям, вынесению приговоров и издевательствам — вплоть до гибели — политических заключенных. Все виновные должны понести наказание. Соучастие Лукашенко в агрессивной войне России против Украины лишь подчеркивает неотложность этих мер. В этом контексте мы положительно оцениваем официальное одобрение в отношении учреждения Трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Справедливость должна восторжествовать, и те, кто несет ответственность за преступления против украинского народа, включая Александра Лукашенко, должны предстать перед судом.

Мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенной, свободной и демократической Беларуси. Пока этот день не наступит, голоса тех, кто оказался в тюрьме за защиту фундаментальных прав и демократических ценностей, не должны быть забыты. Мы призываем режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии и безоговорочно освободить и реабилитировать всех политических заключенных. Мы продолжим тесно сотрудничать с государствами-членами ЕС, институтами ЕС и международными партнерами для достижения этой цели.

Право белорусского народа самостоятельно определять свое будущее необходимо уважать. Это наша общая ответственность — поддержать их законное стремление жить свободно, с достоинством и с полным уважением к правам человека.

Жыве Беларусь!

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