Врачи рассказали, что будет, если спать по шесть часов в сутки 1 21.05.2025, 14:18

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Важно не только количество часов в кровати, но и качество сна.

С детства нам говорят, что для здоровья нужно спать от 7 до 9 часов в сутки. Однако, как показывают исследования, многие взрослые не достигают этой нормы пишет журнал Men’s Health перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что 7-9 часов сна — это не строгая норма, а ориентир, который помогает поддерживать здоровье и бодрость в течение дня. Врач-пульмонолог и специалист по сну Анита Найк считает, что сон менее шести часов или более девяти часов может негативно сказаться на здоровь».

Однако часто люди сокращают сон до шести часов, считая, что этого достаточно. Так ли это на самом деле?

Сколько часов сна нужно каждому?

Потребность во сне у всех разная и зависит от индивидуальных особенностей. Но в среднем взрослому человеку требуется около 7 часов, говорит доктор Найк. Главное, чтобы вы чувствовали себя бодрым и не испытывали сонливости днем.

Потребность во сне может меняться с возрастом и обстоятельствами жизни. Некоторые люди чувствуют себя хорошо и при шести часах сна.

Как понять, что вы высыпаетесь?

Важно не только количество часов в кровати, но и качество сна — насколько часто вы просыпаетесь и чувствуете ли себя отдохнувшим утром. Если вы бодры и активны в течение дня, без необходимости постоянно пить кофе или вздремнуть, скорее всего, спите достаточно.

Для оценки дневной сонливости существует шкала Эпворта, которую можно пройти онлайн. Если ваш балл 10 и выше, это сигнал, что сна вам не хватает.

Чем опасен сон по шесть часов в сутки?

При таком режиме вы, возможно, не будете постоянно засыпать на рабочем месте, но с течением времени можете стать раздражительным, тревожным или даже впасть в депрессию.

Ухудшается внимание, снижается скорость реакции и объективность принятия решений, что повышает риск ошибок и аварий. Для поддержания бодрости вы начнете больше пить кофе или использовать другие стимуляторы.

Как улучшить качество сна?

Если вы спите около шести часов, попытайтесь выделить время для дополнительного часа сна — это поможет улучшить самочувствие и здоровье. Регулярный режим сна, комфортная обстановка в спальне и отказ от гаджетов перед сном — важные шаги для улучшения сна.

Здоровый сон — залог бодрости, продуктивности и крепкого здоровья на долгие годы.

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