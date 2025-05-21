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Китай провел учения по высадке морского десанта на Тайване

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  • 21.05.2025, 14:24
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Китай провел учения по высадке морского десанта на Тайване

В день первой годовщины правления президента островной республики.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отработала высадку десанта с моря в районе Тайванского пролива, сообщает South China Morning Post. Учения состоялись 20 мая, в день первой годовщины правления президента Тайваня Уильяма Лай Циндэ, которого официальная пропаганда КНР ранее назвала «паразитом», пишет The Moscow Times.

В операции участвовала 73-я армейская группа сухопутных войск материкового Китая, расквартированная в Сямыне в провинция Фуцзянь, в 30 км от острова Цзиньмыньдао (Цзиньмэнь) в западной части Тайванского пролива. Этот остров находятся под контролем властей Тайваня, который Пекин считает частью Китая. Войска НОАК отработали тактику и навыки маневрирования у прибрежной полосы и десантных операций с использованием бронированных плавающих машин. В ходе учений задействовали плавающие БМП ZBD-2000, которые способны разгоняться до 40 км/ч в море, транспортируя тяжелое оборудование.

В среду Минобороны Тайваня сообщило о 15 боевых вылетах самолетов НОАК, а также восьми военных кораблях и одном гражданском судне Китая, который был замечен во время маневрирования вблизи острова.

Учения НОАК проводились в день, когда Лай Циндэ выступал с итоговой речью, в которой он пообещал усилить оборону республики и ее самостоятельность с целью обеспечения безопасности и стабильности на фоне растущей напряженности между двумя китайскими государствами.

Предыдущие крупные учения у северного, южного и восточного побережья Тайваня КНР провела в начале апреля. Как сообщала «Синьхуа», в операции участвовали сухопутные подразделения, военно-морские и военно-воздушные силы, а также ракетные войска НОАК. В Пекине заявили о «жестком предупреждении» «сепаратистским» силам островной республики.

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