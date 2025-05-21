Многомиллионные особняки российских олигархов в Лондоне разваливаются без присмотра 4 21.05.2025, 14:52

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Фото: Eleanor Myers/POLITICO

Из-за санкций владельцы не могут их нормально содержать.

До развязанной Владимиром Путиным войны в Украине Лондон был любимым местом для покупки недвижимости российскими богачами. Но сейчас элитные особняки ветшают, поскольку из-за санкций владельцы не могут их нормально содержать. Некоторые соседи и политики предлагают их конфисковать или продать.

О популярности британской столицы в первые два десятилетия XXI века свидетельствовали такие ее шутливые названия, как «Лондонград» и «Москва на Темзе». В СМИ появлялись сообщения о покупке многомиллионных особняков, девелоперы возводили элитные жилые центры вроде One Hyde Park с прицелом на миллиардеров и мультимиллионеров из России и стран бывшего СССР, а в списке самых богатых людей Великобритании появились такие бизнесмены, как Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов.

Все они и многие другие владельцы недвижимости в престижных центральных районах Лондона теперь находятся под западными санкциями, а их особняки ветшают без присмотра, рассказывает Politico. Даже простое поддержание жилья в порядке связано с огромными сложностями, так как на любые, даже бытовые траты надо получать разрешение санкционных властей. В результате, например, дома №18 и 19 по Prince of Wales Terrace в Кенсингтоне прямо рядом с Гайд-парком, принадлежащие Давиду Давидовичу, бизнес-партнеру Абрамовича, пришли в полный упадок, описывает Politico: «На георгианских колоннах облупилась краска, по бокам свисают провода, а облицовка обвалилась, открыв деревянные панели. Из фундамента растут сорняки, а на балконе гнездятся голуби. Грязный внешний вид резко контрастирует с соседними домами, сияющими, как слоновая кость».

Соседям такое положение дел не нравится. Один из них выступает за изъятие у Давидовича недвижимости, которую тот купил в 2018 г. в достаточно плохом состоянии за 16 млн фунтов ($21,4 млн по текущему курсу) с целью отремонтировать и превратить в роскошное жилье. Собеседник Politico полагает, что в некоторых случаях такие дома можно рассматривать как активы российского государства:

Дома заколочены, они в довольно плачевном состоянии, и с ними ничего не происходит. Выглядят они ужасно. Это элитная недвижимость, а ничего не делается.

Другой сосед рассказал, что осколки стекла и обломки принадлежащего Давидовичу здания упали на его участок. Его особенно беспокоит то, что строения могут пострадать от дождя, так как многие окна разбиты и вода может легко попадать внутрь.

До начала войны в Украине Давидович получил разрешение на перестройку зданий, но не смог ею заняться. Согласно расследованию The Wall Street Journal, Абрамович передал ему контроль над своей инвестиционной компанией Norma Investments, в которой находились многие его активы, через несколько часов после вторжения российских войск 24 февраля 2022 г. Вскоре после этого Давидович попал под санкции вслед за своим главным бизнес-партнером.

По оценкам Transparency International, в 2022 году россияне владели недвижимостью в Лондоне на 1,5 миллиарда фунтов ($2 млрд). Но ее директор по политике Дункан Хеймс назвал это «лишь верхушкой айсберга», поскольку «огромными активами [в Лондоне] владеют непрозрачные офшорные компании».

Содержать свои лондонские дома олигархам сложно, а уж об увеличении их стоимости, продаже или сдаче в аренду речь и вовсе не идет, рассказали Politico санкционные юристы. Чтобы потратить деньги на содержание или конкретные операции по ремонту, нужно получить разрешение в Управлении по соблюдению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов. А оно из-за многочисленных ограничений, введенных с начала войны в Украине, перегружено, говорит Ангелика Хеллуэггер, санкционный юрист из Rahman Ravelli: «Это означает, что на рассмотрение заявления, например, о ремонте окна, уйдет очень много времени».

Совладельцы «Альфа-групп» и британской LetterOne Михаил Фридман и Петр Авен, которые попали под санкции, находясь в Великобритании, жаловались журналистам, что у них даже нет денег заплатить шоферу или уборщице. Им пришлось добиваться разрешений от OFSI на повседневные расходы; в итоге бизнесмены покинули страну, сославшись на невозможность жить в таких условиях.

Один из юристов рассказал Politico, что с находящимся под санкциями имуществом возникают большие сложности:

Это действительно очень странное стечение обстоятельств. Мы имели дело с очень дорогим офисным блоком в центре Лондона, который принадлежал человеку, попавшему под санкции. Им пришлось занести внутрь переносные туалетные кабинки, потому что по закону они не могли заплатить за ремонт канализации.

Джо Пауэлл, член британского парламента от Кенсингтона, где расположен дом Давидовича, возглавляет межпарламентскую группу по борьбе с коррупцией. В конце апреля он направил правительству письмо с призывом принять меры в связи с «настоятельной необходимостью устранить непредвиденные последствия санкций, особенно в секторе недвижимости».

Пауэлл предложил продать дома попавших в черные списки, а деньги хранить на специальном счете, пока не будут сняты санкции или принято политическое решение о том, куда направить эти средства.

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