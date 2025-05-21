Электроник и Сыроежкин на войне против Украины: российские актеры стали «генералами-казаками»7
- 21.05.2025, 15:19
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Братья из культового в СССР фильма признались, что участвуют в агрессии РФ.
Герои культового музыкального детского фильма 1980 года, снятого в Одессе, близнецы Юрий и Владимир Торсуевы из символов дружбы и беззаботного детства превратились в добровольцев российской армии, которая уже более десяти лет ведет военную агрессию против Украины, передает Dialog.UA.
Фильм «Приключения Электроника» стал знаковым для нескольких поколений детей в СССР. В центре сюжета киноленты робот Электроник и его человеческий прообраз, школьник Сыроежкин, которых сыграли братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы.
Тогда они олицетворяли верность, добро и приключения, а сегодня это генералы-казаки армии РФ.
В интервью одному из российских изданий 59-летние братья рассказали, что воюют на стороне РФ на Донбассе с 2014 года. Более того, они утверждают, якобы являются генералами некоего казачьего подразделения.
Юрий Торсуев заявил, что они часто бывают в разных подразделениях на «СВО» и выполняют определенные задачи, которые ставит командование. А Владимир добавил: «Мой брат — хороший боец, хороший командир, хороший генерал».
Несмотря на участие в войне против Украины, они открыто признают свои корни, связанные с украинской землей. Владимир рассказал, что по материнской линии их бабушка была украинкой, а дед работал главным инженером на шахте в Донецке. Мать родом из Днепра, Одессу братья называют родным городом, а в Киеве у них до сих пор живут родственники.