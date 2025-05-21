Москву атакуют беспилотники 3 21.05.2025, 15:19

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Аэропорты закрыты.

В Москве заявили об атаке беспилотников, в результате чего аэропорты временно не принимают рейсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр российской столицы заявил, что Минобороны якобы отразило атаку трех БпЛА, летевших на Москву. Зафиксировано падение обломков.

В то же время российские СМИ заявили, что московские аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» временно не принимают рейсы из-за введенных ограничений.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.

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